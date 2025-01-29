Во Львове судили мужчину, который совершил серию поджогов

Момент поджога. Фото: скриншот из видео

В Львове судили мужчину, который за одну ночь поджег ряд объектов в городе. Своими действиями он нанес значительный ущерб нескольким бизнесам.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В ночь на 18 сентября 2024 года во Львове мужчина пытался поджечь несколько объектов в центре города. Сначала он зажег полиэтиленовую пленку на шести окнах первого этажа одного из зданий Университета имени Франко. Затем поджег картонные коробки возле электрощитовой коробки "Львовоблэнерго", но огонь не разгорелся и лишь повредил корпус.

Далее возле заведения "Чібо" поджег цветочную композицию и рекламные баннеры на металлических опорах: огонь уничтожил имущество, нанеся владельцу ущерб на 11800 гривен. Затем попытался поджечь рекламный баннер возле фонтана "Нептун", но огонь погас.

Уже в три утра мужчина поджег декорации у входа ресторана "Вуйко Сем": там загорелась террасная маркиза, что привело к значительным повреждениям. Владельцу был нанесен ущерб на 80 тысяч гривен.

Решение суда

Суд признал обвиняемого виновным в попытках поджога и умышленном уничтожении имущества. Ему назначили четыре года лишения свободы, но освободили от наказания с испытательным сроком два года.

Также обвиняемый должен выплатить 11800 гривен за уничтоженное имущество одному из пострадавших, 15 тысяч гривен моральной компенсации и компенсировать государству расходы на проведение экспертизы — 14724 гривен.

Напомним, во Львове судили мужчину, который украл банковскую карточку другого человека. За совершенное нарушение ему назначили штраф.

Также в Харькове судили работника сервисного центра МВС, который за деньги помог знакомому восстановить водительское удостоверение