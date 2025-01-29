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У Львові судили серійного палія — яке покарання отримав

29 січня 2025 12:20
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Львові судили чоловіка, який здійснив серію підпалів
Момент підпалу. Фото: скриншот з відео
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Львові судили чоловіка, який за одну ніч підпалив низку об'єктів у місті. Своїми діями він завдав значних збитків кільком бізнесам.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У ніч проти 18 вересня 2024 року у Львові чоловік намагався підпалити кілька об'єктів у центрі міста. Спочатку він запалив поліетиленову плівку на шести вікнах першого поверху однієї з будівель Університету імені Франка. Потім підпалив картонні коробки біля електрощитової коробки "Львівобленерго", але вогонь не розгорівся і лише пошкодив корпус.

Далі біля закладу "Чібо" підпалив квіткову композицію та рекламні банери на металевих опорах: вогонь знищив майно, завдавши власнику збитків на 11800 гривень. Потім спробував підпалити рекламний банер біля фонтану "Нептун", але вогонь погас.

Вже о третій ранку чоловік підпалив декорації біля входу ресторану "Вуйко Сем": там загорілася терасна маркіза, що призвело до значних пошкоджень. Власнику було завдано збитків на 80 тисяч гривень.

Рішення суду

Суд визнав обвинуваченого винним у спробах підпалу та умисному знищенні майна. Йому призначили чотири роки позбавлення волі, але звільнили від покарання з випробувальним терміном два роки. 

Також обвинувачений має виплатити 11800 гривень за знищене майно одному із постраждалих, 15 тисяч гривень моральної шкоди та компенсувати державі витрати на проведення експертизи — 14724 гривень.

Нагадаємо, у Львові судили чоловіка, який вкрав банківську картку іншої людини. За вчинене порушення йому призначили штраф.

Також у Харкові судили працівника сервісного центру МВС, який за гроші допоміг знайомому поновити водійське посвідчення.

суд Львів поліція підпал злочин судові рішення

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