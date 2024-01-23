Во Львове судили женщину, которая ввезла авто для ВСУ и не передала их — какой приговор получила

Авто для ВСУ. Фото иллюстративное: из открытых источников

Во Львове суд признал виновной женщину, которая ввезла в Украину 9 автомобилей под видом гуманитарной помощи для нужд армии, однако не передала их военным. Обвиняемую обязали заплатить штраф в размере 308 тысяч гривен.

Об этом сообщает издание ZAXID.NET.

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Во Львове женщина не передала авто военным

Отмечается, что женщина в течение двух месяцев 2022 года ввезла на территорию Украины девять авто: Land Rover Freelander, Volkswagen Sharan, Mercedes-Benz Vito, Chrysler Voyager, Volkswagen Transporter, Kia Sportage. В документации она отметила, что автомобили являются гуманитарной помощью для одной из воинских частей.

Однако когда указанная часть подала отчет Львовской таможни, в перечне не обнаружили указанные авто. Выяснилось, что женщина ввезла их на основании фиктивных документов.

Когда женщина решила пересечь границу в июле 2023 года, таможенники спросили ее о ввезенной гуманитарной помощи. Но, в свою очередь, заявила, что передала авто "неизвестному лицу" и подтвердила, что у него нет документов о передаче машин воинской части.

Дело рассмотрели в суде и признали женщину виновной. Ей назначен штраф — 50% от таможенной стоимости ввезенных авто (308 тысяч гривен), но без их конфискации.

Напомним, во Львовской области будут судить 26-летнюю злоумышленницу, которая наживалась на "торговле" дронами и военным снаряжением. Сумма ущерба составляет более 350 тысяч гривен.