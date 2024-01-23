У Львові судили жінку, яка ввезла авто для ЗСУ та не передала їх — який вирок отримала

Авто для ЗСУ. Фото ілюстративне: з відкритих джерел

У Львові суд визнав винною жінку, яке ввезла в Україну 9 автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб армії, втім не передала їх військовим. Обвинувачену зобов'язали сплатити штраф, сумою у 308 тисяч гривень.

Про це повідомляє видання ZAXID.NET.

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У Львові жінка не передала авто військовим

Зазначається, що жінка впродовж двох місяців 2022 року ввезла на територію Україну дев’ять авто: Land Rover Freelander, Volkswagen Sharan, Mercedes-Benz Vito, Chrysler Voyager, Volkswagen Transporter, Kia Sportage. У документації вона зазначила, що автівки є гуманітарною допомогою для однієї з військових частин.

Однак, коли вказана частина подала звіт Львівській митниці, у переліку не виявили зазначених авто. З'ясувалося, що жінка ввезла їх на підставі фіктивних документів.

Коли жінка вирішила перетнути кордон у липні 2023 року, митники запитали її про ввезену гуманітарну допомогу. Та, своєю чергою, заявила, що передала авто "невідомій особі" та підтвердила, що у неї немає документів про передачу машин військовій частині.

Справу розглянули у суді та визнали жінку винною. Їй призначили штраф — 50% від митної вартості ввезених авто (308 тисяч гривень), але без їх конфіскації.

Нагадаємо, на Львівщині судитимуть 26-річну зловмисницю, яка наживалася на "торгівлі" дронами та військовим спорядженням. Сума збитків становить понад 350 тисяч гривень.