Взрывы во Львове и Луцке утром 21 августа

Во Львове и Луцке повторно прогремели мощные взрывы
Взрывы во Львове и Луцке раздаются прямо сейчас снова, утром 21 января. Россияне запустили ракеты и дроны.
Об этом в Telegram сообщает мэр Львова Андрей Садовый и канал "Суспільне Луцьк".
Повторные звуки взрывов во Львове и Луцке утром 21 августа
"Во Львове были слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 06:10.
Перед этим мэр города информировал, что в направлении города летит крылатая ракета. Кроме того, глава Львовской ОВА Максим Козицкий тоже писал об этом.
Параллельно появилась информация о взрывах в Луцке.
"В Луцке были слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспільного", — пишет издание в 06:11.
Накануне о ракете в направлении Луцка информировали Воздушные силы ВСУ.
Где объявили тревогу
По состоянию на 06:15 карта воздушных тревог имеет такой вид.
Напомним, что несколько часов назад в Луцке и Львове также были взрывы. Россияне атаковали города дронами, также была информация о движении ракет в направлении западных областей.
Кроме того, мы писали, что недавно в Днепре, Сумах и Запорожье тоже прогремели взрывы. Они произошли на фоне ракетной атаки.
