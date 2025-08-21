Видео
Во Львове и Луцке повторно прогремели мощные взрывы

Во Львове и Луцке повторно прогремели мощные взрывы

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 06:15
Взрывы во Львове и Луцке утром 21 августа
Дым в результате взрывов. Иллюстративное фото: Reuters

Взрывы во Львове и Луцке раздаются прямо сейчас снова, утром 21 января. Россияне запустили ракеты и дроны.

Об этом в Telegram сообщает мэр Львова Андрей Садовый и канал "Суспільне Луцьк".

Реклама
Читайте также:

Повторные звуки взрывов во Львове и Луцке утром 21 августа

"Во Львове были слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 06:10.

Перед этим мэр города информировал, что в направлении города летит крылатая ракета. Кроме того, глава Львовской ОВА Максим Козицкий тоже писал об этом.

Параллельно появилась информация о взрывах в Луцке.

"В Луцке были слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспільного", — пишет издание в 06:11.

Накануне о ракете в направлении Луцка информировали Воздушные силы ВСУ.

Вибухи у Львові та Луцьку зранку 21 серпня - фото 1
Информация от ВС ВСУ относительно ракетной и дроновой угрозы. Фото: скриншот из Телеграмм

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:15 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Вибухи у Львові та Луцьку зранку 21 серпня - фото 2
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Телеграмм

Напомним, что несколько часов назад в Луцке и Львове также были взрывы. Россияне атаковали города дронами, также была информация о движении ракет в направлении западных областей.

Кроме того, мы писали, что недавно в Днепре, Сумах и Запорожье тоже прогремели взрывы. Они произошли на фоне ракетной атаки.

Автор:
Ткач Эдуард
Автор:
Ткач Эдуард
