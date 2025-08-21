Вибухи у Львові та Луцьку зранку 21 серпня

Дим внаслідок вибухів. Ілюстративне фото: Reuters

Вибухи у Львові та Луцьку лунають прямо зараз знову, зранку 21 січня. Росіяни запустили ракети та дрони.

Про це у Telegram повідомляє мер Львова Андрій Садовий та канал "Суспільне Луцьк".

Повторні звуки вибухів у Львові та Луцьку зранку 21 серпня

"У Львові було чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 06:10.

Перед цим мер міста інформував, що в напрямку міста летить крилата ракета. Крім того, глава Львівської ОВА Максим Козицький теж писав про це.

Паралельно з'явилася інформація про вибухи у Луцьку.

"У Луцьку було чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", — пише видання о 06:11.

Напередодні про ракету в напрямку Луцька інформували Повітряні сили ЗСУ.

Інформація від ПС ЗСУ щодо ракетної та дронової загрози. Фото: скриншот з Телеграм

Де оголосили тривогу

Станом на 06:15 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Телеграм

Нагадаємо, що кілька годин тому у Луцьку та Львові також були вибухи. Росіяни атакували міста дронами, також була інформація про рух ракет в напрямку західних областей.

Крім того, ми писали, що нещодавно у Дніпрі, Сумах та Запоріжжі теж пролунали вибухи. Вони сталися на тлі ракетної атаки.