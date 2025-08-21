Вибухи у Львові та Луцьку зранку 21 серпня

У Львові та Луцьку повторно пролунали потужні вибухи
Вибухи у Львові та Луцьку лунають прямо зараз знову, зранку 21 січня. Росіяни запустили ракети та дрони.
Про це у Telegram повідомляє мер Львова Андрій Садовий та канал "Суспільне Луцьк".
Повторні звуки вибухів у Львові та Луцьку зранку 21 серпня
"У Львові було чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 06:10.
Перед цим мер міста інформував, що в напрямку міста летить крилата ракета. Крім того, глава Львівської ОВА Максим Козицький теж писав про це.
Паралельно з'явилася інформація про вибухи у Луцьку.
"У Луцьку було чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", — пише видання о 06:11.
Напередодні про ракету в напрямку Луцька інформували Повітряні сили ЗСУ.
Де оголосили тривогу
Станом на 06:15 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що кілька годин тому у Луцьку та Львові також були вибухи. Росіяни атакували міста дронами, також була інформація про рух ракет в напрямку західних областей.
Крім того, ми писали, що нещодавно у Дніпрі, Сумах та Запоріжжі теж пролунали вибухи. Вони сталися на тлі ракетної атаки.
