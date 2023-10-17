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Во Львове и области приближаются морозные дни: прогноз от гидрометцентра

17 октября 2023 07:02
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Марта Байдака
Журналист
Прогноз погоды на неделю - данные львовского гидрометцентра.
Люди под зонтиком. Фото: УНИАН
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Марта Байдака
Журналист

На этой неделе во Львовской области ожидается ночью мороз, днем сильные порывы ветра. Сегодня, 17 октября, во Львове и области температура ночью опустится до  2 градусов мороза, днем ожидается до 12 градусов тепла.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

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Ночью во Львовской области ожидается мороз

По данным синоптиков, во Львовской области будет туманно. Без существенных осадков.

"Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный, 5—10 м/с. Температура ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем +7...+12 °С. Ухудшение видимости в тумане 500 —1000 м" — говорится в сообщении.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове ожидается сильная заморозка. Температура воздуха ожидается от 0 до  -3 °С ночью и до +18 °С днем.

Также мы ранее писали, что погода в Киеве и области будет прохладной, преимущественно облачной, но с прояснениями. Днем температура воздуха максимально прогреется до +12 °С. Осадков синоптики не прогнозируют.

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