Прогноз погоды на неделю - данные львовского гидрометцентра.

Во Львове и области приближаются морозные дни: прогноз от гидрометцентра
На этой неделе во Львовской области ожидается ночью мороз, днем сильные порывы ветра. Сегодня, 17 октября, во Львове и области температура ночью опустится до 2 градусов мороза, днем ожидается до 12 градусов тепла.
Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.
Ночью во Львовской области ожидается мороз
По данным синоптиков, во Львовской области будет туманно. Без существенных осадков.
"Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный, 5—10 м/с. Температура ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем +7...+12 °С. Ухудшение видимости в тумане 500 —1000 м" — говорится в сообщении.
Напомним, мы ранее писали, что во Львове ожидается сильная заморозка. Температура воздуха ожидается от 0 до -3 °С ночью и до +18 °С днем.
Также мы ранее писали, что погода в Киеве и области будет прохладной, преимущественно облачной, но с прояснениями. Днем температура воздуха максимально прогреется до +12 °С. Осадков синоптики не прогнозируют.
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