Прогноз погоди на тиждень — дані львівського гідрометцентру

Люди під парасолькою. Фото: УНІАН

Цього тижня на Львівщині очікується вночі мороз, вдень сильні пориви вітру. Сьогодні, 17 жовтня, у Львові та в області температура вночі опуститься до — 2° морозу, вдень очікується до 12° тепла.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Уночі на Львівщині очікується мороз

За даними синоптиків, на Львівщині буде туманно. Без істотних опадів.

"Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний, 5—10 м/с. Температура вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, вдень +7...+12 °С. Погіршення видимості в тумані 500 —1000 м", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові очікується сильний заморозок. Температура повітря очікується від 0 до -3 °С вночі та до +18 °С вдень.

Також, ми раніше писали, що погода у Києві та області буде прохолодною, переважно хмарною, але з проясненнями. Вдень температура повітря максимально прогріється до +12 °С. Опадів синоптики не прогнозують.