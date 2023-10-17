Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львові та в області наближаються морозяні дні: прогноз від гідрометцентру arrow

У Львові та в області наближаються морозяні дні: прогноз від гідрометцентру

17 жовтня 2023 07:02
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Прогноз погоди на тиждень — дані львівського гідрометцентру
Люди під парасолькою. Фото: УНІАН
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Цього тижня на Львівщині очікується вночі мороз, вдень сильні пориви вітру. Сьогодні, 17 жовтня, у Львові та в області температура вночі опуститься до — 2° морозу, вдень очікується до 12° тепла. 

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

Читайте також:

 

Уночі на Львівщині очікується мороз

За даними синоптиків, на Львівщині буде туманно. Без істотних опадів.

"Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний, 5—10 м/с. Температура вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, вдень +7...+12 °С. Погіршення видимості в тумані 500 —1000 м", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові очікується сильний заморозок. Температура повітря очікується від 0 до -3 °С вночі та до +18 °С вдень.

Також, ми раніше писали, що погода у Києві та області буде прохолодною, переважно хмарною, але з проясненнями. Вдень температура повітря максимально прогріється до +12 °С. Опадів синоптики не прогнозують. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

None

Бюджет-2024. Що затвердили депутати до першого читання, і що самі про це думають

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

15:34 Вчені нарешті з'ясували, що насправді ховається всередині Місяця: це офіційно

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз