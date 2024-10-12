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Во Львове ТЦК не рассмотрел удаленно заявления на отсрочку — что решил суд

12 октября 2024 22:36
Виктория Козырь - редактор
Бронирование от мобилизации — во Львове мужчины подали иск против ТЦК за бездействие
Работник ТЦК на компьютере. Иллюстративное фото: Армия Inform
Виктория Козырь - редактор

Во Львове Территориальный центр комплектования (ТЦК) не рассмотрел заявления о бронировании от двух мужчин. Документы военнообязанные пересылали по почте.

Об этом сообщается на сайте Реестр судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что двое мужчин подали иск против ТЦК, отказавшегося рассматривать их заявления об отсрочке от призыва без их личного присутствия.

Мужчины, имеющие третью группу инвалидности, подали документы по почте, но не получили ответ от ТЦК. Один из истцов столкнулся с требованием явиться лично, а другому вообще не предоставили ответ.

Решение суда

Львовский окружной админсуд, рассмотрев эти иски, признал бездействие ТЦК неправомерным.

Судья Ульяна Братичак постановила, что истцы придерживались законодательной процедуры, отправив документы по почте, отвечающей требованиям личной подачи документов. ТЦК обязали рассмотреть заявления по существу и принять обоснованное решение об отсрочке.

Ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковской области местный суд признал волонтера организации "Народная сила" виновным в уклонении от мобилизации. Однако жесткого наказания военнообязанный не получил.

А во Львовской области мужчина вместе со своим сообщником переправлял уклонистов за границу. Ему назначили наказание.

Львов мобилизация бронирование ТЦК и СП военнообязанные

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