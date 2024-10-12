Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львові ТЦК не розглянув заяви на відстрочку, надіслані поштою — рішення суду arrow

У Львові ТЦК не розглянув заяви на відстрочку, надіслані поштою — рішення суду

12 жовтня 2024 22:36
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Бронювання від мобілізації — у Львові чоловіки подали позов проти ТЦК за бездіяльність
Працівник ТЦК за комп'ютером. Ілюстративне фото: Армія Inform
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Львові Територіальний центр комплектування (ТЦК) не розглянув заяви на бронювання від двох чоловіків. Документи військовозобов'язані надсилали поштою.

Про це повідомляється на сайті Реєстр судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що двоє чоловіків подали позов проти ТЦК, який відмовився розглядати їхні заяви про відстрочку від призову без їх особистої присутності.

Чоловіки, які мають третю групу інвалідності, подали документи поштою, але не отримали відповіді від ТЦК. Один із позивачів зіткнувся з вимогою з’явитися особисто, а іншому взагалі не надали відповіді.

Рішення суду

Львівський окружний адмінсуд, розглянувши ці позови, визнав бездіяльність ТЦК неправомірною.

Суддя Уляна Братичак постановила, що позивачі дотрималися законодавчої процедури, надіславши документи поштою, що відповідає вимогам особистого подання документів. ТЦК зобов’язали розглянути заяви по суті та ухвалити обґрунтоване рішення щодо відстрочки.

Раніше ми повідомляли, що в Івано-Франківській області місцевий суд визнав волонтера організації "Народна сила" винним в ухилянні від мобілізації. Проте жорсткого покарання військовозобов'язаний не отримав. 

А у Львівській області чоловік разом зі своїм спільником переправляв ухилянтів за кордон. Йому призначили покарання.

Львів мобілізація бронювання ТЦК та СП військовозобов'язані

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:32 Час пошуршати осіннім листям — прогноз погоди у Києві на завтра

23:29 Збірні України з футболу гратимуть у старій формі — відома причина

23:04 Харків'янам краще сидіти вдома — синоптики спрогнозували погоду на завтра

22:36 У Львові ТЦК не розглянув заяви на відстрочку, надіслані поштою — рішення суду

22:30 Військовослужбовець з Одещини зберігав боєприпаси — що вирішив суд

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

22:09 У Києві Мерседес влетів на терасу кафе — резонансну справу розслідує поліція

21:54 Ребров звернувся до гравців збірної України після перемоги над Грузією

21:34 Зеленський у зверненні повідомив про дуже складну ситуацію на двох напрямках

21:13 У Києві архітектор боровся за авторські права легендарної будівлі — рішення суду

21:04 Скандальний рейд ТЦК у Києві — Вакарчук розпочав новий концерт з промови

23:32 Час пошуршати осіннім листям — прогноз погоди у Києві на завтра

23:29 Збірні України з футболу гратимуть у старій формі — відома причина

23:04 Харків'янам краще сидіти вдома — синоптики спрогнозували погоду на завтра

22:36 У Львові ТЦК не розглянув заяви на відстрочку, надіслані поштою — рішення суду

22:30 Військовослужбовець з Одещини зберігав боєприпаси — що вирішив суд

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

22:09 У Києві Мерседес влетів на терасу кафе — резонансну справу розслідує поліція

21:54 Ребров звернувся до гравців збірної України після перемоги над Грузією

21:34 Зеленський у зверненні повідомив про дуже складну ситуацію на двох напрямках

21:13 У Києві архітектор боровся за авторські права легендарної будівлі — рішення суду

21:04 Скандальний рейд ТЦК у Києві — Вакарчук розпочав новий концерт з промови

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

11 жовтня 2024
Ексклюзив

22:22 Чому не обмінюють захисників Маріуполя — розбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесити про вступ України до НАТО — які очікування

10 жовтня 2024
Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

Text

17:35 У Львові попрощалися з полеглим чоловіком дочки Ірини Фаріон та його побратимом

Text

14:46 Вибори президента — що думають одесити

Text

12:34 Корупційні скандали у МСЕК та ураган у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

00:42 У Львові прощаються з зятем Фаріон, який загинув на фронті

11 жовтня 2024
Text
Ексклюзив

21:48 Чому Росія не видає полонених бійців "Азову" — розслідування "Наша справа"

Text

20:07 Побиття дитини указкою на Львівщині — в ОВА та поліції дали коментар

Text

19:32 Доходи українців у 2025 році різко впадуть — економіст назвав причини

Text
Ексклюзив

19:12 Росія обстрілює Україну свіжими ракетами 2024 року, — експерт військових досліджень

Text

17:50 Нестача техніки у ЗСУ та наступ російських військ — ефір Вечір.LIVE

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

13:30 Нардеп заявив про імовірну газову кризу — яка причина

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник