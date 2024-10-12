Бронювання від мобілізації — у Львові чоловіки подали позов проти ТЦК за бездіяльність

Працівник ТЦК за комп'ютером. Ілюстративне фото: Армія Inform

У Львові Територіальний центр комплектування (ТЦК) не розглянув заяви на бронювання від двох чоловіків. Документи військовозобов'язані надсилали поштою.

Про це повідомляється на сайті Реєстр судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що двоє чоловіків подали позов проти ТЦК, який відмовився розглядати їхні заяви про відстрочку від призову без їх особистої присутності.

Чоловіки, які мають третю групу інвалідності, подали документи поштою, але не отримали відповіді від ТЦК. Один із позивачів зіткнувся з вимогою з’явитися особисто, а іншому взагалі не надали відповіді.

Рішення суду

Львівський окружний адмінсуд, розглянувши ці позови, визнав бездіяльність ТЦК неправомірною.

Суддя Уляна Братичак постановила, що позивачі дотрималися законодавчої процедури, надіславши документи поштою, що відповідає вимогам особистого подання документів. ТЦК зобов’язали розглянути заяви по суті та ухвалити обґрунтоване рішення щодо відстрочки.

Раніше ми повідомляли, що в Івано-Франківській області місцевий суд визнав волонтера організації "Народна сила" винним в ухилянні від мобілізації. Проте жорсткого покарання військовозобов'язаний не отримав.

А у Львівській області чоловік разом зі своїм спільником переправляв ухилянтів за кордон. Йому призначили покарання.