Во Львове приняли бюджет на 2024 год — куда пойдут деньги

Заседание горсовета Львова. Фото: Роман Балук

Львовский городской совет принял бюджет львовской общины на 2024 год. Больше всего средств потратят на Вооруженные силы Украины.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

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Больше всего Львов потратит на Вооруженные Силы — 1 миллиард гривен на закупки оборудования и средств.

"Медицина, реабилитация и социальные услуги для военных и гражданских — 851 млн грн. Восстановление и отстройка — это резервный фонд на случай обстрелов — 350 млн грн. Образование — 4,4 миллиарда гривен", — написал Садовый.

Он уточнил, что еще 3 млрд гривен потратят на критическую инфраструктуру

"Это обеспечение жизнедеятельности города: уборка, освещение, содержание кладбищ, теплоснабжение, транспорт, льготные перевозки. Это все, что вокруг нас", — отметил городской голова Львова.

Скриншот. Telegram Андрея Садового

Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал об утвержденном бюджете области на 2024 год. По его словам, запланированы доходы и расходы на уровне 4,9 млрд. грн.

Также мы сообщали, что Киевская городская государственная администрация приступила к строительству развязки на перекрестке Богатырской и Полярной улиц за средства из государственного бюджета. Однако завершить проект придется за счет городских средств