Во Львове приняли бюджет на 2024 год — куда пойдут деньги
Львовский городской совет принял бюджет львовской общины на 2024 год. Больше всего средств потратят на Вооруженные силы Украины.
Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.
Куда будет тратить средства Львов в 2024 году
Больше всего Львов потратит на Вооруженные Силы — 1 миллиард гривен на закупки оборудования и средств.
"Медицина, реабилитация и социальные услуги для военных и гражданских — 851 млн грн. Восстановление и отстройка — это резервный фонд на случай обстрелов — 350 млн грн. Образование — 4,4 миллиарда гривен", — написал Садовый.
Он уточнил, что еще 3 млрд гривен потратят на критическую инфраструктуру
"Это обеспечение жизнедеятельности города: уборка, освещение, содержание кладбищ, теплоснабжение, транспорт, льготные перевозки. Это все, что вокруг нас", — отметил городской голова Львова.
Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал об утвержденном бюджете области на 2024 год. По его словам, запланированы доходы и расходы на уровне 4,9 млрд. грн.
Также мы сообщали, что Киевская городская государственная администрация приступила к строительству развязки на перекрестке Богатырской и Полярной улиц за средства из государственного бюджета. Однако завершить проект придется за счет городских средств
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