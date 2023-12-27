У Львові ухвалили бюджет на 2024 рік — куди підуть гроші
Львівська міська рада ухвалила бюджет львівської громади на 2024 рік. Найбільше коштів витратять на Збройні сили України.
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
Куди витрачатиме кошти Львів у 2024 році
Найбільше коштів Львів витратить на Збройні Сили — 1 мільярд гривень на закупівлі обладнання та засобів.
"Медицина, реабілітація та соціальні послуги для військових та цивільних — 851 млн грн. Відновлення та відбудова — це резервний фонд на випадок обстрілів — 350 млн грн. Освіта — 4,4 мільярда гривень", — написав Садовий.
Він уточнив, що ще 3 млрд гривень витратять на критичну інфраструктуру
"Це забезпечення життєдіяльності міста: прибирання, освітлення, утримання кладовищ, теплопостачання, транспорт, пільгові перевезення. Це все, що довкола нас", — зазначив міський голова Львова.
Нагадаємо, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про затверджений бюджет області на 2024 рік. За його словами, заплановані доходи й видатки на рівні 4,9 млрд грн.
Також ми повідомляли, що Київська міська державна адміністрація розпочала будівництво розв'язки на перехресті Богатирської та Полярної вулиць за кошти з державного бюджету. Проте завершити проєкт доведеться за рахунок міських коштів
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