У Львові ухвалили бюджет на 2024 рік — куди підуть гроші

Засідання міськради Львова. Фото: Роман Балук

Львівська міська рада ухвалила бюджет львівської громади на 2024 рік. Найбільше коштів витратять на Збройні сили України.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

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Найбільше коштів Львів витратить на Збройні Сили — 1 мільярд гривень на закупівлі обладнання та засобів.

"Медицина, реабілітація та соціальні послуги для військових та цивільних — 851 млн грн. Відновлення та відбудова — це резервний фонд на випадок обстрілів — 350 млн грн. Освіта — 4,4 мільярда гривень", — написав Садовий.

Він уточнив, що ще 3 млрд гривень витратять на критичну інфраструктуру

"Це забезпечення життєдіяльності міста: прибирання, освітлення, утримання кладовищ, теплопостачання, транспорт, пільгові перевезення. Це все, що довкола нас", — зазначив міський голова Львова.

Скриншот. Telegram Андрія Садового

Нагадаємо, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про затверджений бюджет області на 2024 рік. За його словами, заплановані доходи й видатки на рівні 4,9 млрд грн.

Також ми повідомляли, що Київська міська державна адміністрація розпочала будівництво розв'язки на перехресті Богатирської та Полярної вулиць за кошти з державного бюджету. Проте завершити проєкт доведеться за рахунок міських коштів