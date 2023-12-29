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Во Львове обломки российской ракеты сломали дерево памяти украинского защитника

29 декабря 2023 22:26
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Во Львове обломки российской ракеты сломали дерево памяти украинского защитника
Памятный знак под уничтоженным деревом. Фото: МВД Украины
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Во время сегодняшнего российского ракетного обстрела обломки одной из ракет сломали дерево памяти одного из погибших защитников Украины. Оно было взорвано в честь гвардейца Руслана Степулы.

Об этом заявило Министерство внутренних дел Украины.

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"Дерево памяти напоминало о подвиге и жертве наших защитников и защитниц. Враг пытается разрушать нашу культуру, традиции, ценности. Нашу память", — говорится в сообщении.

Во Львове обломки российской ракеты сломали дерево памяти украинского защитника
Пост МВД. Источник: соцсети

Кто такой Руслан Степула

Во Львове обломки российской ракеты сломали дерево памяти украинского защитника
Руслан Степула. Источник: memorybook.org.ua

Отметим, что Руслан Степула был военнослужащим 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады. Участвовал в освобождении Счастья Луганской области от боевиков так называемой "ЛНР". Погиб 5 сентября 2014 во время боя в районе села Цветные Пески, Славяносербского района.

Напомним, что Львовский городской совет выделит 35 млн грн на компенсации и ремонт жилья для жильцов домов, пострадавших от российских ракетных обстрелов. Также из местного бюджета оплатят ремонт школы на Сыхове, здание которой также повредило обстрел.

В то же время в ГСЧС назвали точное количество жертв в результате сегодняшнего российского ракетного удара по городу. В данный момент известно о погибшем и нескольких раненых лицах.

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