Львів виділив кошти на ремонт будівель, що постраждали від ракетного обстрілу
Львівська міська рада виділить 35 млн грн на компенсації та ремонт житла для мешканців будинків, які постраждали від російського ракетного обстрілу. Також з місцевого бюджету оплатять ремонт школи на Сихові, будівлю якої також пошкодило від обстрілу.
Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на слова міського голови Львова Андрія Садового.
На яку компенсацію можуть розраховувати львів'яни
Міська влада ухвалила рішення, що мешканцям постраждалих від російського ракетного обстрілу будинків компенсують по 12 тис. грн за кожне вікно, а також по 8 тис. грн — за вхідні двері.
Найбільше пошкодило один з дворів на Сихові, а загалом — близько 18 будинків, три школи та дитячий садок.
"Нема жодного вцілілого вікна, всі двері всередині покрутило. Наше завдання — за всі ці дні максимально привести школу до пуття, щоб діти могли вернутись до школи", — сказав Андрій Садовий.
Він також повідомив, що на час ремонту у квартирах, ті, хто цього потребує, може отримати тимчасове житло. Для цього потрібно звернутись до ЦНАПу, який розташовується у Сихівській гімназії або звернутись до міської влади через керівників ОСББ.
Нагадаємо, зранку 29 грудня окупанти обстріляли Львів, є влучання у житловий будинок.
Пізніше очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про загиблого внаслідок цієї атаки.
Ми також повідомляли, що кількість поранених через ракетний удар у Львові зросла до 15 та відомо про часткові руйнування у 13 житлових багатоповерхівках.
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