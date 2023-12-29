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Львів виділив кошти на ремонт будівель, що постраждали від ракетного обстрілу

29 грудня 2023 13:55
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
Львів виділив кошти на ремонт будівель, що постраждали від ракетного обстрілу
Будинок у Львові, що постраждав від російського ракетного обстрілу. Фото: Новини.LIVE
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Львівська міська рада виділить 35 млн грн на компенсації та ремонт житла для мешканців будинків, які постраждали від російського ракетного обстрілу. Також з місцевого бюджету оплатять ремонт школи на Сихові, будівлю якої також пошкодило від обстрілу.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на слова міського голови Львова Андрія Садового.

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Міська влада ухвалила рішення, що мешканцям постраждалих від російського ракетного обстрілу будинків компенсують по 12 тис. грн за кожне вікно, а також по 8 тис. грн — за вхідні двері.

Найбільше пошкодило один з дворів на Сихові, а загалом — близько 18 будинків, три школи та дитячий садок.

"Нема жодного вцілілого вікна, всі двері всередині покрутило. Наше завдання — за всі ці дні максимально привести школу до пуття, щоб діти могли вернутись до школи", — сказав Андрій Садовий.

Наслідки ракетного обстрілу Львова. Фото: Новини.LIVE

Він також повідомив, що на час ремонту у квартирах, ті, хто цього потребує, може отримати тимчасове житло. Для цього потрібно звернутись до ЦНАПу, який розташовується у Сихівській гімназії або звернутись до міської влади через керівників ОСББ.

Наслідки ракетного обстрілу Львова. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, зранку 29 грудня окупанти обстріляли Львів, є влучання у житловий будинок.

Пізніше очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про загиблого внаслідок цієї атаки.

Ми також повідомляли, що кількість поранених через ракетний удар у Львові зросла до 15 та відомо про часткові руйнування у 13 житлових багатоповерхівках.

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