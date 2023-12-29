Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Львов выделил средства на ремонт пострадавших от ракетных обстрелов зданий arrow

Львов выделил средства на ремонт пострадавших от ракетных обстрелов зданий

29 декабря 2023 13:55
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Львов выделил средства на ремонт пострадавших от ракетных обстрелов зданий
Дом во Львове, пострадавший от российских ракетных обстрелов. Фото: Новини.LIVE
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Львовский городской совет выделит 35 млн грн на компенсации и ремонт жилья для жителей пострадавших от российских ракетных обстрелов домов. Также из местного бюджета оплатят ремонт школы на Сыхове, здание которой также повредил обстрел.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на слова городского головы Львова Андрея Садового.

Читайте также:

На какую компенсацию могут рассчитывать львовяне

Городские власти приняли решение, что жителям пострадавших от российских ракетных обстрелов домов компенсируют по 12 тыс. грн за каждое окно, а также по 8 тыс. грн — за входную дверь.

Больше всего повредило один из дворов на Сихове, а всего около 18 домов, три школы и детский сад.

"Нет ни одного уцелевшего окна, все двери внутри покрутило. Наша задача — за все эти дни максимально привести школу в норму, чтобы дети могли вернуться в школу", — сказал Андрей Садовый.

Последствия ракетных обстрелов Львова. Фото: Новини.LIVE

Он также сообщил, что на время ремонта в квартирах, нуждающиеся в этом могут получить временное жилье. Для этого нужно обратиться в ЦНАП, который находится в Сыховской гимназии или обратиться к городским властям через руководителей ОСМД.

Последствия ракетных обстрелов Львова. Фото: Новини.LIVE

Напомним, утром 29 декабря кафиры обстреляли Львов, есть попадание в жилой дом.

Позже глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о погибшем в результате этой атаки.

Мы также сообщали, что количество раненых из-за ракетного удара во Львове возросло до 15 и известно о частичных разрушениях в 13 жилых многоэтажках.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

16 декабря 2023

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

15 декабря 2023

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

15 декабря 2023

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

15 декабря 2023
Новость с фото

16:34 С глубин океана возле Антарктиды подняли неизвестное существо, похожее на инопланетное

Актуальное по теме