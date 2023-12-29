Львов выделил средства на ремонт пострадавших от ракетных обстрелов зданий

Дом во Львове, пострадавший от российских ракетных обстрелов. Фото: Новини.LIVE

Львовский городской совет выделит 35 млн грн на компенсации и ремонт жилья для жителей пострадавших от российских ракетных обстрелов домов. Также из местного бюджета оплатят ремонт школы на Сыхове, здание которой также повредил обстрел.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на слова городского головы Львова Андрея Садового.

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Городские власти приняли решение, что жителям пострадавших от российских ракетных обстрелов домов компенсируют по 12 тыс. грн за каждое окно, а также по 8 тыс. грн — за входную дверь.

Больше всего повредило один из дворов на Сихове, а всего около 18 домов, три школы и детский сад.

"Нет ни одного уцелевшего окна, все двери внутри покрутило. Наша задача — за все эти дни максимально привести школу в норму, чтобы дети могли вернуться в школу", — сказал Андрей Садовый.

Последствия ракетных обстрелов Львова. Фото: Новини.LIVE

Он также сообщил, что на время ремонта в квартирах, нуждающиеся в этом могут получить временное жилье. Для этого нужно обратиться в ЦНАП, который находится в Сыховской гимназии или обратиться к городским властям через руководителей ОСМД.

Последствия ракетных обстрелов Львова. Фото: Новини.LIVE

Напомним, утром 29 декабря кафиры обстреляли Львов, есть попадание в жилой дом.

Позже глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о погибшем в результате этой атаки.

Мы также сообщали, что количество раненых из-за ракетного удара во Львове возросло до 15 и известно о частичных разрушениях в 13 жилых многоэтажках.