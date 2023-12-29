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У Львові внаслідок ракетного удару зросла кількість поранених

29 грудня 2023 11:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Львові внаслідок ракетного удару зросла кількість поранених
Наслідки ракетного удару по Львову. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Кількість поранених через ракетний удар у Львові зросла до 15. Станом на зараз також відомо про часткові руйнування у 13 житлових багатоповерхівках.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький

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За словами Козицького, кількість постраждалих у Львові зросла до 15. Також відомо, що одна людина загинула. Станом на цю годину відомо про часткові руйнування у 13 житлових багатоповерхівках та двох школах. Багато пошкоджених автомобілів.

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Ліквідація наслідків ворожої атаки триває. На місці працюють усі профільні служби.

  • Наслідки ракетного удару по Львову. Фото: Новини.LIVE
  • Наслідки ракетного удару по Львову. Фото: Новини.LIVE
  • Наслідки ракетного удару по Львову. Фото: Новини.LIVE
  • Наслідки ракетного удару по Львову. Фото: Новини.LIVE
  • Наслідки ракетного удару по Львову. Фото: Новини.LIVE
  • Наслідки ракетного удару по Львову. Фото: Новини.LIVE
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Крім того, Козицький розповів, що під час нічної повітряної тривоги Львівщину атакували 14 безпілотників типу "шахед". Їх усі знищили воїни ПвК "Захід".

"На жаль, є і влучання в одне з підприємств у Львові. Зафіксували часткове руйнування адмінбудівлі та виробничих цехів. Жертв чи постраждалих нема", — йдеться у повідомленні. 

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Нагадаємо, внаслідок ранкового ракетного терору окупантів, є влучання у житловий будинок в Львові. Відомо, що є постраждалі. 

Додамо, що 29 грудня по Україні було випущено 158 ворожих цілей. Українська ППО знищила 114 з них: 27 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

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