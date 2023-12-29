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Во Львове в результате ракетного удара возросло количество раненых

29 декабря 2023 11:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Во Львове в результате ракетного удара возросло количество раненых
Последствия ракетного удара по Львову Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Количество раненых из-за ракетного удара во Львове возросло до 15. По состоянию на данный момент также известно о частичных разрушениях в 13 жилых многоэтажках.

Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

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По словам Козицкого, количество пострадавших во Львове выросло до 15. Также известно, что один человек погиб. По состоянию на этот час известно о частичных разрушениях в 13 жилых многоэтажках и двух школах. Много поврежденных автомобилей.

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Ликвидация последствий вражеской атаки продолжается. На месте работают все профильные службы.

  • Последствия ракетного удара по Львову Фото: Новини.LIVE
  • Последствия ракетного удара по Львову Фото: Новини.LIVE
  • Последствия ракетного удара по Львову Фото: Новини.LIVE
  • Последствия ракетного удара по Львову Фото: Новини.LIVE
  • Последствия ракетного удара по Львову Фото: Новини.LIVE
  • Последствия ракетного удара по Львову Фото: Новини.LIVE
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Кроме того, Козицкий рассказал, что во время ночной воздушной тревоги Львовскую область атаковали 14 беспилотников типа "шахед". Их все уничтожили воины ПВК "Запад".

"К сожалению, есть и попадание в одно из предприятий во Львове. Зафиксировали частичное разрушение админздания и производственных цехов. Жертв или пострадавших нет", — говорится в сообщении.

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Напомним, в результате утреннего ракетного террора оккупантов есть попадание в жилой дом во Львове. Известно, что есть пострадавшие.

Добавим, что 29 декабря по Украине было выпущено 158 вражеских целей. Украинская ПВО уничтожила 114 из них: 27 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

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