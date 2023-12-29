Во Львове в результате ракетного удара возросло количество раненых
Количество раненых из-за ракетного удара во Львове возросло до 15. По состоянию на данный момент также известно о частичных разрушениях в 13 жилых многоэтажках.
Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.
Ракетный удар по Львову 29 декабря
По словам Козицкого, количество пострадавших во Львове выросло до 15. Также известно, что один человек погиб. По состоянию на этот час известно о частичных разрушениях в 13 жилых многоэтажках и двух школах. Много поврежденных автомобилей.
Ликвидация последствий вражеской атаки продолжается. На месте работают все профильные службы.
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Последствия ракетного удара по Львову Фото: Новини.LIVE
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Последствия ракетного удара по Львову Фото: Новини.LIVE
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Последствия ракетного удара по Львову Фото: Новини.LIVE
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Последствия ракетного удара по Львову Фото: Новини.LIVE
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Последствия ракетного удара по Львову Фото: Новини.LIVE
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Последствия ракетного удара по Львову Фото: Новини.LIVE
Кроме того, Козицкий рассказал, что во время ночной воздушной тревоги Львовскую область атаковали 14 беспилотников типа "шахед". Их все уничтожили воины ПВК "Запад".
"К сожалению, есть и попадание в одно из предприятий во Львове. Зафиксировали частичное разрушение админздания и производственных цехов. Жертв или пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Напомним, в результате утреннего ракетного террора оккупантов есть попадание в жилой дом во Львове. Известно, что есть пострадавшие.
Добавим, что 29 декабря по Украине было выпущено 158 вражеских целей. Украинская ПВО уничтожила 114 из них: 27 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.
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