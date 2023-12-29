У Львові уламки російської ракети зламали дерево пам'яті українського захисника

Пам'ятний знак під знищеним деревом. Фото: МВС України

Під час сьогоднішнього російського ракетного обстрілу уламки однієї з ракет зламали дерево пам’яті одного з загиблих захисників України. Воно було висаджено на честь гвардійця Руслана Степули.

Про це заявило Міністерство внутрішніх справ України.

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"Дерево памʼяті нагадувало про подвиг і жертву наших захисників та захисниць. Ворог намагається руйнувати нашу культуру, традиції, цінності. Нашу памʼять", — йдеться у повідомленні.

Допис МВС. Джерело: соцмережі

Хто такий Руслан Степула

Руслан Степула. Джерело: memorybook.org.ua

Відзначимо, що Руслан Степула був військовослужбовцем 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Брав участь у звільненні Щастя Луганської області від бойовиків так званої "ЛНР". Загинув 5 вересня 2014 року під час бою в районі села Цвітні Піски, Слов'яносербського району.

Нагадаємо, що Львівська міська рада виділить 35 млн грн на компенсації та ремонт житла для мешканців будинків, які постраждали від російського ракетного обстрілу. Також з місцевого бюджету оплатять ремонт школи на Сихові, будівлю якої також пошкодило від обстрілу.

Водночас в ДСНС назвали точну кількість жертв внаслідок сьогоднішнього російського ракетного удару по місту. Наразі відомо про загиблого та декількох поранених осіб.