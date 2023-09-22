Во Львове в реконструкцию улицы Бандеры вложат почти 100 млн грн, — Prozorro

Улица Степана Бандеры во Львове. Фото: Удобный город

В реконструкцию улицы Степана Бандеры во Львове вложат 100 млн грн. Ремонтировать будут все инженерные сети. Также заменят трамвайные пути и обновят благоустройство улицы.

Информация об этом появилась на сайте Prozorro.

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Реконструкция улицы во Львове

По данным тендера, заказ поступил от коммунального предприятия "Львовавтодор".

В тендере отмечается, что будут ремонтироваться инженерные сети. Кроме того, заменят трамвайные пути и обновят благоустройство улицы.

Победителем торгов стал единственный участник — компания "Онур конструкцион интернешнл" (дочерная фирма крупной турецкой строительной кампании "Онур", которая в последние годы часто выигрывает тендеры на строительство дорог).



Следует отметить, что улицу Бандеры уже дважды реконструировали несколько лет назад. Ремонты производились в 2020 и 2021 годах.

Реконструкция улицы Степана Бандеры. Фото: Prozorro

Ранее мы сообщали, что во Львове 13 сентября трамвай наехал на женщину, которая переходила пути в неустановленном месте. В результате ее госпитализировали в реанимацию.

Напомним, во Львове продают монету номиналом в 2 копейки за 2 тысячи долларов (73 тысячи гривен). Она была в обороте до 2021 года.