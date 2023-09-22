У Львові в реконструкцію вулиці Бандери вкладуть майже 100 млн грн, — Prozorro

Вулиця Степана Бандери у Львові. Фото: Зручне місто

В реконструкцію вулиці Степана Бандери у Львові вкладуть 100 млн грн. Ремонтуватимуть усі інженерні мережі. Також замінять трамвайні колії та загалом оновлять благоустрій вулиці.

Інформація про це з'явилася на сайті Prozorro.

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Реконструкція вулиці у Львові

За даними тендеру, замовлення надійшло від комунального підприємства "Львівавтодор".

У тендері наголошується, що ремонтуватимуть інженерні мережі. Крім того, замінять трамвайні колії та загалом оновлять благоустрій вулиці.

Переможцем торгів став єдиний учасник — компанія "Онур конструкціон інтернешнл" (дочірна фірма великої турецької будівельної кампанії "Онур", яка останніми роками часто виграє тендери на будівництво доріг).



Варто зазначити, що вулицю Бандери вже двічі реконструювали кілька років тому. Ремонти проводились у 2020 та 2021 роках.

Реконструкція вулиці Степана Бандери. Фото: Prozorro

Раніше ми повідомляли, у Львові 13 вересня трамвай наїхав на жінку, яка переходила колії в невстановленому місці. Внаслідок цього її шпиталізували до реанімації.

Нагадуємо, у Львові продають монету номіналом у 2 копійки за 2 тисячі доларів (73 тисячі гривень). Вона була в оберті до 2021 року.