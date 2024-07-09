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Во Львове состоится прощание с врачом, погибшим в "Охматдете" от ракеты РФ — где и когда

9 июля 2024 23:50
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Во Львове 10 июля состоится прощание с врачом, погибшей в "Охматдете" Светланой Лукьяньчик
Врач, погибшая в "Охматдете" Светлана Лукьяньчик. Фото: Андрей Садовый
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Во Львове в Гарнизонном Храме 10 июля в 14:00 состоится прощание с врачом Светланой Лукьяньчик. Львовянка погибла в понедельник, 8 июля, в результате вражеского удара по детской больнице "Охматдет".

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

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Прощание со Светланой Лукьянчик

Вчера россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине. В результате попадания в Киеве была повреждена детская больница "Охматдет", где и погибла 30-летняя врач из Львова Светлана Лукьяньчик.

Известно, что девушка была сиротой, так что воспитанием занималась родная тетя. Светлана окончила Национальный медицинский университет имени Богомольца. После этого завершила интернатуру. В "Охматдете" погибшая работала детским нефрологом.

"Прощание с львовянкой Светланой Лукьяньчик, погибшей вчера в Киеве от российской ракеты, состоится завтра 10 июля в 14:00 в Гарнизонном Храме" , — отметил Садовый.

Мы писали, что в результате вражеского удара по "Охматдету" погибли два человека, а за помощью к врачам обратилось 32 пострадавших. В то же время известно о восьми детях, которых госпитализировали с травмами.

Напомним, что СБУ получила новые доказательства, подтверждающие, что российские оккупанты ударили по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля ракетой Х-101. В частности, на месте удара был обнаружен обломок двигателя.

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