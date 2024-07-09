У Львові 10 липня відбудеться прощання із лікаркою, що загинула в "Охматдиті" Світланою Лук'яньчик

Лікарка, що загинула в "Охматдиті" Світлана Лук'яньчик. Фото: Андрій Садовий

У Львові в Гарнізонному Храмі 10 липня о 14:00 відбудеться прощання з лікаркою Світланою Лук'яньчик. Львів'янка загинула у понеділок, 8 липня, внаслідок ворожого удару по дитячій лікарні "Охматдит".

Про це повідомив міський голова Львову Андрій Садовий.

Читайте також:

Прощання зі Світланою Лук'яньчик

Учора росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні. Внаслідок влучання у Києві було пошкоджено дитячу лікарню "Охматдит", де і загинула 30-річна лікарка зі Львову Світлана Лук'яньчик.

Відомо, що дівчина була сиротою, тож вихованням займалася рідна тітка. Світлана закінчила Національний медичний університет імені Богомольця. Після цього завершила інтернатуру. В "Охматдиті" загибла працювала дитячим нефрологом.

"Прощання з львів'янкою Світланою Лук'яньчик, яка загинула вчора у Києві від російської ракети, відбудеться завтра, 10 липня, о 14:00 в Гарнізонному Храмі", — зазначив Садовий.

Ми писали, що внаслідок ворожого удару по "Охматдиту" загинули двоє людей, а за допомогою до лікарів звернулося 32 постраждалих. Водночас відомо про вісім дітей, яких ушпиталили з травмами.

Нагадаємо, що СБУ отримала нові докази, які підтверджують, що російські окупанти вдарили по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня ракетою Х-101. Зокрема, на місці удару було знайдено уламок двигуна.