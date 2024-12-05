Во Львове 5 декабря открыли рождественскую елку.

Елка возле Оперного театра во Львове. Фото: Новини.LIVE

Во Львове в четверг, 5 декабря, в связи с приближающимися рождественскими и новогодними праздниками состоялось торжественное открытие елки. Высота зеленой красавицы достигает восемнадцати метров. При этом бюджетные средства на ее установку не тратились, дерево было подарено городу.

На месте события побывала корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Открытие новогодней елки во Львове

На открытии праздничной елки у Оперного театра собрались не только жители Львова, но и гости города. В частности, из Бахмута, Мариуполя и многих других, временно оккупированных российскими захватчиками. Перед людьми выступила супруга мэра Андрея Садового Екатерина.

"Десять лет мы формируем новую традицию нашего Рождества. Рождество — не только о тех хлопотах, подарках, волнениях, что подарить, как отпраздновать. Рождество о том, откуда взять силу, чтобы выдержать все эти страдания, которые на нас падают", — подчеркнула. она.

Новогодняя елка во Львове. Фото: Новини.LIVE

Молодежь поет возле елки. Фото: Новини.LIVE

Львовяне возле елки. Фото: Новини.LIVE

Молодежь возле елки. Фото: Новини.LIVE

Ранее мы писали, что в столице начали устанавливать главную елку страны . Официальное открытие новогодней локации на Софийской площади будет уже завтра.

Кроме того, в Одессе на Дерибасовской начали монтировать главную новогоднюю елку города. Открыть ее планируют 6 декабря, в день святого Николая.