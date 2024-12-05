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Во Львове состоялось торжественное открытие рождественской елки

5 декабря 2024 19:33
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Во Львове 5 декабря открыли рождественскую елку.
Елка возле Оперного театра во Львове. Фото: Новини.LIVE
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Во Львове в четверг, 5 декабря, в связи с приближающимися рождественскими и новогодними праздниками состоялось торжественное открытие елки. Высота зеленой красавицы достигает восемнадцати метров. При этом бюджетные средства на ее установку не тратились, дерево было подарено городу.

На месте события побывала корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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На открытии праздничной елки у Оперного театра собрались не только жители Львова, но и гости города. В частности, из Бахмута, Мариуполя и многих других, временно оккупированных российскими захватчиками. Перед людьми выступила супруга мэра Андрея Садового Екатерина.

"Десять лет мы формируем новую традицию нашего Рождества. Рождество — не только о тех хлопотах, подарках, волнениях, что подарить, как отпраздновать. Рождество о том, откуда взять силу, чтобы выдержать все эти страдания, которые на нас падают", — подчеркнула. она.

Львов елка
Новогодняя елка во Львове. Фото: Новини.LIVE
елка
Молодежь поет возле елки. Фото: Новини.LIVE
елка
Львовяне возле елки. Фото: Новини.LIVE
Рождество
Молодежь возле елки. Фото: Новини.LIVE

Ранее мы писали, что в столице начали устанавливать главную елку страны . Официальное открытие новогодней локации на Софийской площади будет уже завтра.

Кроме того, в Одессе на Дерибасовской начали монтировать главную новогоднюю елку города. Открыть ее планируют 6 декабря, в день святого Николая.

украинцы Львов Рождество новогодняя елка праздник

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