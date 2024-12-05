У Львові 5 грудня відкрили різдвяну ялинку.

Ялинка біля Оперного театру у Львові. Фото: Новини.LIVE

У Львові у четвер, 5 грудня, у зв'язку з наближенням різдвяних та новорічних свят відбулося урочисте відкриття ялинки. Висота зеленої красуні сягає вісімнадцять метрів. При цьому бюджетні кошти на її встановлення не витрачалися, дерево було подароване місту.

На місці події побувала кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Відкриття новорічної ялинки у Львові

На відкритті святкової ялинки біля Оперного театру зібралися не лише мешканці Львова, але і гості міста. Зокрема, з Бахмута, Маріуполя та багатьох інших, тимчасово окупованих російськими загарбниками. Перед людьми виступила дружина мера Андрія Садового Катерина.

"Десять років ми формуємо нову традицію нашого Різдва. Різдво — не лише про ті клопоти, подарунки, хвилювання, що подарувати, як відсвяткувати. Різдво про те, звідки взяти силу, щоб витримати всі ці страждання, які на нас падають", — наголосила вона.

Новорічна ялинка у Львові. Фото: Новини.LIVE

Молодь співає біля ялинки. Фото: Новини.LIVE

Львів'яни біля ялинки. Фото: Новини.LIVE

Молодь біля святкової ялинки. Фото: Новини.LIVE

Раніше ми писали, що у столиці почали встановлювати головну ялинку країни. Офіційне відкриття новорічної локації на Софійській площі буде вже завтра.

Крім того, в Одесі на Дерибасівській почали монтувати головну новорічну ялинку міста. Відкрити її планують 6 грудня, на день святого Миколая.