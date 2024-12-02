У Львові встановили головну ялинку на площі перед Оперним театром

Ялинка у Львові. Фото: Новини.LIVE

На площі перед Оперним Театром у Львові вже встановили ялинку. Вона стала однією з головних прикрас міста до новорічних свят.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE у понеділок, 2 грудня.

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Ялинка у Львові

Відомо, що ялинку засвітять у четвер, 5 грудня. Це відбудеться напередодні Дня святого Миколая.

Ялинка у Львові. Фото: Новини.LIVE

Ялинка у Львові. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, начальниця управління туризму Львівської міської ради Христина Лебедь назвала дату засвічення ялинки, відкриття шопки та встановлення дідуха в місті.

Також у Харкові з 6 грудня по 6 січня пройдуть зимові святкові заходи, які відбудуться в метро міста.