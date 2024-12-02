Во Львове установили главную елку на площади перед Оперным театром

Елка во Львове. Фото: Новини.LIVE

На площади перед Оперным театром во Львове уже установили елку. Она стала одним из главных украшений города к новогодним праздникам.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE в понедельник, 2 декабря.

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Елка во Львове

Известно, что елку зажгут в четверг, 5 декабря. Это произойдет накануне Дня святого Николая.

Елка во Львове. Фото: Новини.LIVE

Елка во Львове. Фото: Новини.LIVE

Напомним, начальник управления туризма Львовского городского совета Кристина Лебедь назвала дату зажжения елки, открытия шопки и установления дидуха в городе.

Также в Харькове с 6 декабря по 6 января пройдут зимние праздничные мероприятия, которые пройдут в метро города.