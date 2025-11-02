Видео
Україна
Во Львове состоялся допремьерный показ фильма Океана Эльзы

Во Львове состоялся допремьерный показ фильма Океана Эльзы

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 19:05
обновлено: 19:05
Океан Эльзы: Наблюдение Шторма — состоялся допремьерный показ фильма
Допремьерный показ фильма "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма". Фото: Новини.LIVE

Во Львове 2 ноября состоялся допремьерный показ фильма "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма". В кинотеатрах ленту представят уже 6 ноября.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места события.

Читайте также:

Фильм "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма"

Фильм "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма" — биографический и документальный. Он рассказывает историю украинской группы "Океан Эльзы". Лента сочетает уникальные архивы, неизвестные факты и искренние воспоминания тех, кто создавал и развивал коллектив. Режиссером стал Артем Григорян, продюсером — Максим Сердюк, сценаристом — Вадим Переверзев.

На допремьерный показ пришли, в частности, военные и ветераны. Святослав Вакарчук сообщил, что средства с первых двух дней проката фильма в кинотеатрах передадут в Unbroken, который занимается протезированием военных. Также музыкант намекнул, что это, похоже, не последняя лента.

Фільм Океан Ельзи: Спостереження Шторму у Львові
Просмотр фильма Фото: Новини.LIVE
Океан Ельзи: Спостереження Шторму фільм
Зрители смотрят фильм. Фото: Новини.LIVE
Показ фільму Океан Ельзи: Спостереження Шторму
Военные на показе фильма. Фото: Новини.LIVE
Фільм Океан Ельзи: Спостереження Шторму
Допремьерный показ фильма "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма". Фото: Новини.LIVE

"Это не точка, а запятая. Думаю, мы будем продолжать то, что любим больше всего, — делать музыку. Но этот этап мы так зафиксировали... Мне кажется, что это такой слепок истории нашей страны", — сказал лидер группы.

В конце "Океан Эльзы" исполнил культовую песню "Обійми".

Напомним, 31 октября, во Львове почтили память погибших защитников Украины. На Лычаковском и Голосковском кладбищах зажгли огоньки памяти.

А 29 октября в Киеве стартовал международный фестиваль "Молодость". Показы проходят в кинотеатре "Жовтень" и Доме кино.

Львов кино кинотеатры "Океан Эльзы" Премьера
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
