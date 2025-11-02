Океан Эльзы: Наблюдение Шторма — состоялся допремьерный показ фильма

Допремьерный показ фильма "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма". Фото: Новини.LIVE

Во Львове 2 ноября состоялся допремьерный показ фильма "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма". В кинотеатрах ленту представят уже 6 ноября.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места события.

Реклама

Читайте также:

Фильм "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма"

Фильм "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма" — биографический и документальный. Он рассказывает историю украинской группы "Океан Эльзы". Лента сочетает уникальные архивы, неизвестные факты и искренние воспоминания тех, кто создавал и развивал коллектив. Режиссером стал Артем Григорян, продюсером — Максим Сердюк, сценаристом — Вадим Переверзев.

На допремьерный показ пришли, в частности, военные и ветераны. Святослав Вакарчук сообщил, что средства с первых двух дней проката фильма в кинотеатрах передадут в Unbroken, который занимается протезированием военных. Также музыкант намекнул, что это, похоже, не последняя лента.

Просмотр фильма Фото: Новини.LIVE

Зрители смотрят фильм. Фото: Новини.LIVE

Военные на показе фильма. Фото: Новини.LIVE

Допремьерный показ фильма "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма". Фото: Новини.LIVE

"Это не точка, а запятая. Думаю, мы будем продолжать то, что любим больше всего, — делать музыку. Но этот этап мы так зафиксировали... Мне кажется, что это такой слепок истории нашей страны", — сказал лидер группы.

В конце "Океан Эльзы" исполнил культовую песню "Обійми".

Напомним, 31 октября, во Львове почтили память погибших защитников Украины. На Лычаковском и Голосковском кладбищах зажгли огоньки памяти.

А 29 октября в Киеве стартовал международный фестиваль "Молодость". Показы проходят в кинотеатре "Жовтень" и Доме кино.