У Львові відбувся допрем'єрний показ фільму Океану Ельзи

Дата публікації: 2 листопада 2025 19:05
Оновлено: 19:05
Океан Ельзи: Спостереження Шторму — відбувся допрем'єрний показ фільму
Допрем'єрний показ фільму "Океан Ельзи: Спостереження Шторму". Фото: Новини.LIVE

У Львові 2 листопада відбувся допрем'єрний показ фільму "Океан Ельзи: Спостереження Шторму". У кінотеатрах стрічку представлять вже 6 листопада.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події. 

Фільм "Океан Ельзи: Спостереження Шторму"

Фільм "Океан Ельзи: Спостереження Шторму" — біографічний та документальний. Він розповідає історію українського гурту "Океан Ельзи". Стрічка поєднує унікальні архіви, невідомі факти та щирі спогади тих, хто творив і розвивав колектив. Режисером став Артем Григорян, продюсером — Максим Сердюк, сценаристом — Вадим Переверзєв.

На допрем'єрний показ прийшли, зокрема, військові та ветерани. Святослав Вакарчук повідомив, що кошти з перших двох днів прокату фільму в кінотеатрах передадуть в Unbroken, який займається протезуванням військових. Також музикант натякнув, що це, схоже, не остання стрічка.

Фільм Океан Ельзи: Спостереження Шторму у Львові
Перегляд фільму. Фото: Новини.LIVE
Океан Ельзи: Спостереження Шторму фільм
Глядачі дивляться фільм. Фото: Новини.LIVE
Показ фільму Океан Ельзи: Спостереження Шторму
Військові на показі фільму. Фото: Новини.LIVE
Фільм Океан Ельзи: Спостереження Шторму
Допрем'єрний показ фільму "Океан Ельзи: Спостереження Шторму". Фото: Новини.LIVE

"Це не крапка, а кома. Думаю, ми будемо продовжувати те, що любимо найбільше, — робити музику. Але цей етап ми так зафіксували... Мені здається, що це такий зліпок історії нашої країни", — сказав лідер гурту. 

Насамкінець "Океан Ельзи" виконав культову пісню "Обійми".

Нагадаємо, 31 жовтня, у Львові вшанували пам'ять загиблих захисників України. На Личаківському та Голосківському кладовищах запалили вогники пам'яті.

А 29 жовтня у Києві стартував міжнародний фестиваль "Молодість". Покази відбуваються в кінотеатрі "Жовтень" та Будинку кіно.

Львів фільм кінотеатри "Океан Ельзи" Прем'єра
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
