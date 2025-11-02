Океан Ельзи: Спостереження Шторму — відбувся допрем'єрний показ фільму

Допрем'єрний показ фільму "Океан Ельзи: Спостереження Шторму". Фото: Новини.LIVE

У Львові 2 листопада відбувся допрем'єрний показ фільму "Океан Ельзи: Спостереження Шторму". У кінотеатрах стрічку представлять вже 6 листопада.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.

Фільм "Океан Ельзи: Спостереження Шторму"

Фільм "Океан Ельзи: Спостереження Шторму" — біографічний та документальний. Він розповідає історію українського гурту "Океан Ельзи". Стрічка поєднує унікальні архіви, невідомі факти та щирі спогади тих, хто творив і розвивав колектив. Режисером став Артем Григорян, продюсером — Максим Сердюк, сценаристом — Вадим Переверзєв.

На допрем'єрний показ прийшли, зокрема, військові та ветерани. Святослав Вакарчук повідомив, що кошти з перших двох днів прокату фільму в кінотеатрах передадуть в Unbroken, який займається протезуванням військових. Також музикант натякнув, що це, схоже, не остання стрічка.

Перегляд фільму. Фото: Новини.LIVE

Глядачі дивляться фільм. Фото: Новини.LIVE

Військові на показі фільму. Фото: Новини.LIVE

Допрем'єрний показ фільму "Океан Ельзи: Спостереження Шторму". Фото: Новини.LIVE

"Це не крапка, а кома. Думаю, ми будемо продовжувати те, що любимо найбільше, — робити музику. Але цей етап ми так зафіксували... Мені здається, що це такий зліпок історії нашої країни", — сказав лідер гурту.

Насамкінець "Океан Ельзи" виконав культову пісню "Обійми".

