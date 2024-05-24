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Во Львове состоялся форум российской оппозиции — Садовый пообещал разобраться

24 мая 2024 08:24
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Во Львове прошел Форум российской оппозиции
"Форум русской оппозиции". Фото: Facebooк Ильи Пономарева
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Во Львове 23 мая провели "Форум российской оппозиции". Во время этого мероприятия выступали не только российские оппозиционные политики, но и украинские, например представители Верховной Рады и Офиса Президента.

Об этом сообщил бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев в Facebook.

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По его словам Пономарева, во время форума делегаты договорились создать постоянный орган для силового сопротивления сегодняшним российским властям.

Пост Пономарева
Пост Пономарева в Facebook

Как сообщил бывший депутат Госдумы РФ, в форуме участвовало более 40 делегатов, были представители от самых высоких оппозиционных формирований России, также участники от трех добровольческих батальонов и украинские политики.

"Участники форума также утвердили "Львовскую резолюцию". В ней говорится о поддержке российскими оппозиционерами "Формулы мира" Владимира Зеленского, война России против Украины признается преступной, а политический режим РФ - таким, который необходимо изменить, одновременно вернув Украине захваченные территории и всех военнопленных", — сообщил Пономарев.

А вот мэр Львова Андрей Садовый удивился, что во Львове прошло подобное собрание. В Telegram он оставил сообщение, в котором написал, что "это какая-то шутка". Также городской голова написал, что направил запрос в соответствующие органы, которые должны выяснить детали этого мероприятия.

Пост Садового
Сообщение Садового в Telegram

Напомним, во Львовской области мужчину посадили под домашний арест, за то, что боялся получить повестку, поэтому набросился с кулаками на милиционера.

Во Львове суд обязал ГНСУ уволить военнослужащего из службы по уходу за братом I группы инвалидности.

оппозиция
Львов
россияне
Украина
Андрей Садовый
политики
Россия

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