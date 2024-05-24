Во Львове прошел Форум российской оппозиции

Во Львове состоялся форум российской оппозиции — Садовый пообещал разобраться
Во Львове 23 мая провели "Форум российской оппозиции". Во время этого мероприятия выступали не только российские оппозиционные политики, но и украинские, например представители Верховной Рады и Офиса Президента.
Об этом сообщил бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев в Facebook.
Что такое "Форум российской оппозиции" и как он проходил
По его словам Пономарева, во время форума делегаты договорились создать постоянный орган для силового сопротивления сегодняшним российским властям.
Как сообщил бывший депутат Госдумы РФ, в форуме участвовало более 40 делегатов, были представители от самых высоких оппозиционных формирований России, также участники от трех добровольческих батальонов и украинские политики.
"Участники форума также утвердили "Львовскую резолюцию". В ней говорится о поддержке российскими оппозиционерами "Формулы мира" Владимира Зеленского, война России против Украины признается преступной, а политический режим РФ - таким, который необходимо изменить, одновременно вернув Украине захваченные территории и всех военнопленных", — сообщил Пономарев.
А вот мэр Львова Андрей Садовый удивился, что во Львове прошло подобное собрание. В Telegram он оставил сообщение, в котором написал, что "это какая-то шутка". Также городской голова написал, что направил запрос в соответствующие органы, которые должны выяснить детали этого мероприятия.
Напомним, во Львовской области мужчину посадили под домашний арест, за то, что боялся получить повестку, поэтому набросился с кулаками на милиционера.
Во Львове суд обязал ГНСУ уволить военнослужащего из службы по уходу за братом I группы инвалидности.
Читайте Новини.LIVE!