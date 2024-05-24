У Львові пройшов Форум російської опозиції

"Форум російської опозиції". Фото: Facebooк Іллі Пономарьова

У Львові 23 травня провели "Форум російської опозиції". Під час цього заходу виступали не лише російські опозиційні політики, але і українські, наприклад, представники Верховної Ради та Офісу Президента.

Про це повідомив колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов у Facebook.

Читайте також:

Що таке "Форум російської опозиції" і як він проходив

За словами Пономарьова, під час форуму делегати домовились створити постійний орган для силового спротиву від сьогоднішньої російської влади.

Пост Пономарьова у Facebook

Як повідомив колишній депутат Держдуми РФ, у форумі брало участь більше 40 делегатів, були представники від найвищих опозиційних формувань Росії, також учасники від трьох добровольчих батальйонів і українські політики.

"Учасники форуму також затвердили "Львівську резолюцію". В ній йдеться про підтримку російськими опозиціонерами "Формули миру" Володимира Зеленського, війна Росії проти України визнається злочинною, а політичний режим РФ — таким, який необхідно змінити, водночас повернувши Україні захоплені території та всіх військовополонених", — повідомив у дописі Пономарьов.

А от міський голова Львова Андрій Садовий здивувався, що у Львові пройшло подібне зібрання. В Telegram він залишив допис, в якому написав, що "це якийсь жарт". Також міський голова написав, що відправив запит у відповідні органи, які повинні вияснити деталі цього заходу.

Допис Садового у Telegram

Нагадаємо, у Львівській області чоловіка посадили під домашшній арешт, за те що боявся отримати повістку, тому накинувся з кулаками на правоохоронця.

У Львові суд зобов'язав ДПСУ звільнити військовослужбовця зі служби по догляду за братом І групи інвалідності.