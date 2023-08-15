Во Львове выделят 20 млн грн на ликвидацию последствий утренней ракетной атаки

Разрушенный дом во Львове. Фото: Роман Балук.

Сегодня, 15 августа, в результате ракетного удара по Львову было повреждено около 100 помещений, выбито около 500 окон в домах. Также значительные разрушения получил детский сад рядом. Поэтому город выделит 20 миллионов гривен на ликвидацию последствий утреннего ракетного удара.

Об этом во время брифинга сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

Читайте также:

На что потратят деньги

Как сообщил Львовский горсовет, утром на месте происшествия состоялось выездное заседание городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, во время которой были приняты первоочередные решения по ликвидации последствий.

В частности, коммунальщики обследуют все дома и территорию поблизости для оценки ущерба. Уже принято решение о выделении из городского бюджета 20 млн грн. на ликвидацию последствий.

"Сейчас необходимо провести общение с жителями, чтобы они знали, где они смогут временно проживать, пока будут продолжаться работы по ликвидации последствий. Мы действуем по процедуре — каждый житель получит финансовую компенсацию за поврежденные двери и окна, чтобы поскорее приступать к восстановлению. Относительно садика — когда спасатели закончат свою работу, нужно сразу оценить ситуацию и брать подрядную организацию для неотложной замены окон, дверей", — подчеркнул мэр Львова Андрей Садовый.

Напомним, мы ранее писали, что утром оккупанты совершили массированную ракетную атаку. Во Львовской области упали 6 российских снарядов.