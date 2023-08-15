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Во Львове выделят 20 млн грн на ликвидацию последствий утренней ракетной атаки

15 августа 2023 13:27
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Марта Байдака
Журналист
Во Львове выделят 20 млн грн на ликвидацию последствий утренней ракетной атаки
Разрушенный дом во Львове. Фото: Роман Балук.
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Сегодня, 15 августа, в результате ракетного удара по Львову было повреждено около 100 помещений, выбито около 500 окон в домах. Также значительные разрушения получил детский сад рядом. Поэтому город выделит 20 миллионов гривен на ликвидацию последствий утреннего ракетного удара.

Об этом во время брифинга сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

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Как сообщил Львовский горсовет, утром на месте происшествия состоялось выездное заседание городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, во время которой были приняты первоочередные решения по ликвидации последствий.

В частности, коммунальщики обследуют все дома и территорию поблизости для оценки ущерба. Уже принято решение о выделении из городского бюджета 20 млн грн. на ликвидацию последствий.

"Сейчас необходимо провести общение с жителями, чтобы они знали, где они смогут временно проживать, пока будут продолжаться работы по ликвидации последствий. Мы действуем по процедуре  — каждый житель получит финансовую компенсацию за поврежденные двери и окна, чтобы поскорее приступать к восстановлению. Относительно садика  — когда спасатели закончат свою работу, нужно сразу оценить ситуацию и брать подрядную организацию для неотложной замены окон, дверей", — подчеркнул мэр Львова Андрей Садовый.

Напомним, мы ранее писали, что утром оккупанты совершили массированную ракетную атаку. Во Львовской области упали 6 российских снарядов.

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