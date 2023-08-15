У Львові виділять 20 млн грн на ліквідацію наслідків ранкової ракетної атаки

Зруйнований будинок у Львові. Фото: Роман Балук.

Сьогодні,15 серпня, внаслідок ракетного удару по Львову було пошкоджено близько 100 помешкань, вибито близько 500 вікон в будинках. Також значних руйнувань зазнав дитячий садок поруч. Тому місто виділить 20 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків ранкового ракетного удару.

Про це під час брифінгку повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

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На що використовуватимуть кошти

Як повідомила Львівська міськрада, зранку на місці події відбулося виїзне засідання міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, під час якої прийнято першочергові рішення щодо ліквідації наслідків.

Зокрема, комунальники обстежать усі будинки і територію поблизу для оцінення збитків. Уже прийнято рішення про виділення з міського бюджету 20 млн грн на ліквідацію наслідків.

"Зараз необхідно провести спілкування з мешканцями, щоб вони знали, де вони зможуть тимчасово проживати, поки будуть тривати роботи з ліквідації наслідків. Ми діємо за чинною процедурою — кожен мешканець отримає фінансову компенсацію за пошкоджені двері та вікна, щоб швидше приступати до відновлення. Щодо садочка — коли рятувальники закінчать свою роботу, треба одразу оцінити ситуацію і брати підрядну організацію для нагальної заміни вікон, дверей", — наголосив мер Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, ми раніше писали, що вранці окупанти здійснили масовану ракетну атаку. У Львівській області впали 6 російських снарядів.