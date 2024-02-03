Во Львове выделят 3 млн грн на гранты для разработки милитарного оборудования

Украинские беспилотники. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Львовский городской совет решил увеличить сумму на гранты по разработке милитарного оборудования. На это планируют потратить 3 миллиона гривен.

Об этом в субботу, 3 февраля, сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

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Садовый рассказал, что на днях была проведена встреча с производителями и военными.

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

"Приятно удивлены, что с каждой неделей процент оборудования украинского производства, которое закупаем вместе с громадой Львова для армии, увеличивается. Не знаем, кто, где и как все это производит, — не надо никому знать этих деталей", — подчеркнул он.

Украинский беспилотник. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Украинская военная техника. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

По его словам, результаты очень хорошие, однако нужно больше. Львовский городской совет решил увеличить сумму грантов на разработку милитарного оборудования до 3 миллионов гривен.

Пост Садового. Фото: скриншот

Напомним, в центре Харькова в субботу, 3 февраля, люди снова устроили митинг. Они требуют выделять деньги на Вооруженные силы Украины.

Также мы писали, что в Киеве, возле городской военной администрации, в субботу, 3 февраля, прошел очередной мирный протест "Деньги на ВСУ". Жители столицы потребовали от руководства города правильного распределения бюджета и направления большего количества финансов на нужды украинских бойцов.