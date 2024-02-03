У Львові виділять 3 млн грн на гранти для розробки мілітарного обладнання

Українські безпілотники. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Львівська міська рада вирішила збільшити суму на гранти для розробки мілітарного обладнання. На це планують витратити 3 мільйони гривень.

Про це у суботу, 3 лютого, повідомив мер Львова Андрій Садовий.

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Гроші на гранти для розробки мілітарного обладнання

Садовий розповів, що днями було проведено зустріч з виробниками та військовими.

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

"Приємно вражені, що з кожним тижнем відсоток обладнання українського виробництва, яке закуповуємо разом з громадою Львова для армії, збільшується. Не знаємо, хто, де і як все це виготовляє, — не треба нікому знати цих деталей", — наголосив він.

Український безпілотник. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Українська військова техніка. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

За його словами, результати дуже хороші, однак потрібно більше. Львівська міська рада вирішила збільшити суму грантів на розробку мілітарного обладнання до 3 мільйонів гривень.

Допис Садового. Фото: скриншот

Нагадаємо, у центрі Харкова в суботу, 3 лютого, люди знову влаштували мітинг. Вони вимагають виділяти гроші на Збройні сили України.

Також ми писали, що у Києві, біля міської військової адміністрації, в суботу, 3 лютого, пройшов черговий мирний протест "Гроші на ЗСУ". Жителі столиці вимагали від керівництва міста правильного розподілу бюджету та скерування більшої кількості фінансів на потреби українських бійців.