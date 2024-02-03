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У Львові виділять 3 млн грн на гранти для розробки мілітарного обладнання

3 лютого 2024 18:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Львові виділять 3 млн грн на гранти для розробки мілітарного обладнання
Українські безпілотники. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Львівська міська рада вирішила збільшити суму на гранти для розробки мілітарного обладнання. На це планують витратити 3 мільйони гривень.

Про це у суботу, 3 лютого, повідомив мер Львова Андрій Садовий.

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Садовий розповів, що днями було проведено зустріч з виробниками та військовими.

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Мер Львова Андрій Садовий. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

"Приємно вражені, що з кожним тижнем відсоток обладнання українського виробництва, яке закуповуємо разом з громадою Львова для армії, збільшується. Не знаємо, хто, де і як все це виготовляє, — не треба нікому знати цих деталей", — наголосив він.

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Український безпілотник. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi
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Українська військова техніка. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

За його словами, результати дуже хороші, однак потрібно більше. Львівська міська рада вирішила збільшити суму грантів на розробку мілітарного обладнання до 3 мільйонів гривень.

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Допис Садового. Фото: скриншот

Нагадаємо, у центрі Харкова в суботу, 3 лютого, люди знову влаштували мітинг. Вони вимагають виділяти гроші на Збройні сили України.

Також ми писали, що у Києві, біля міської військової адміністрації, в суботу, 3 лютого, пройшов черговий мирний протест "Гроші на ЗСУ". Жителі столиці вимагали від керівництва міста правильного розподілу бюджету та скерування більшої кількості фінансів на потреби українських бійців.

війна
Львів
безпілотники
гроші
Україна
Андрій Садовий

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