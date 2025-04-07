Ветераны будут проходить терапию в новом Центре во Львове Unbroken

Открытие Центра ментального здоровья "Несокрушимые". Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове завершено строительство нового Центра ментального здоровья, который станет частью медицинской экосистемы UNBROKEN и будет обеспечивать психологическую реабилитацию тяжелораненых военных. Его возвели менее чем за год на территории больницы святого Луки — Центр входит в структуру Первого медицинского объединения Львова.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Помещение имеет площадь в 900 квадратных метров и состоит из двух больших модульных блоков.Это стационарное отделение на 40 мест и амбулаторно-поликлиническое, где размещены кабинеты для индивидуальной и групповой терапии.

Как выглядит палата. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Кровати в палате, фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Пространство спроектировано, как полностью безбарьерное: здесь нет порогов, все дверные проемы расширены, установлены поручни — чтобы пациенты с протезами, на колясках или с другими вспомогательными средствами могли свободно передвигаться по зданию.

Кабинеты в помещении. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Строительство Центра началось в августе 2023 года. Его реализовали благодаря помощи немецких партнеров — города-побратима Вюрцбурга и благотворительного фонда DAFW. Проект полностью профинансирован за донорские средства.

Как выглядят кабинеты. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Как архитекторы творчески подошли к строительству Центра

Архитекторы адаптировали конструкцию к сложному ландшафту: каркас сооружения смонтирован на геошурупах, что позволило минимизировать вмешательство в рельеф и сохранить почти всю существующую растительность.

Более того, деревья интегрировали в концепцию будущего терапевтического сада. Пациенты Центра будут участвовать в его обустройстве, в частности, в высадке новых деревьев. Еще одна важная инженерная особенность — установленные мансардные окна, которые обеспечивают достаточный уровень естественного освещения.

Центр станет ключевым элементом в системе поддержки ветеранов и раненых бойцов, сочетая комфортную инфраструктуру с инновационными подходами к реабилитации.

Напомним, недавно во Львове показали произведения украинских защитников и гражданских, пострадавших от войны и реабилитируются в Центре UNBROKEN.

Также в Одессе готовятся к открытию реабилитационного центра для немедицинского восстановления.