Ветерани проходитимуть терапію у новому Центрі у Львові Unbroken

Відкриття Центру ментального здоров'я "Незламні". Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові завершено будівництво нового Центру ментального здоров’я, який стане частиною медичної екосистеми UNBROKEN і забезпечуватиме психологічну реабілітацію важкопоранених військових. Його звели менш ніж за рік на території лікарні святого Луки — Центр входить до структури Першого медичного об’єднання Львова.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Приміщення має площу у 900 квадратних метрів і складається з двох великих модульних блоків. Це стаціонарне відділення на 40 місць і амбулаторно-поліклінічне, де розміщено кабінети для індивідуальної та групової терапії.

Який вигляд має палата. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Ліжка у палаті. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Простір спроєктовано, як повністю безбар’єрний: тут немає порогів, усі дверні прорізи розширено, встановлено поручні — аби пацієнти з протезами, на візках або з іншими допоміжними засобами мали змогу вільно пересуватися будівлею.

Кабінети у приміщенні. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Будівництво Центру розпочалося у серпні 2023 року. Його реалізували завдяки допомозі німецьких партнерів — міста-побратима Вюрцбурга та благодійного фонду DAFW. Проєкт повністю профінансований за донорські кошти.

Який вигляд мають кабінети. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Як архітектори творчо підійшли до будівництва Центру

Архітектори адаптували конструкцію до складного ландшафту: каркас споруди змонтовано на геошурупах, що дало змогу мінімізувати втручання в рельєф та зберегти майже всю існуючу рослинність.

Щобільше, дерева інтегрували в концепцію майбутнього терапевтичного саду. Пацієнти Центру братимуть участь у його облаштуванні, зокрема, у висадженні нових дерев. Ще одна важлива інженерна особливість — встановлені мансардні вікна, які забезпечують достатній рівень природного освітлення.

Центр стане ключовим елементом у системі підтримки ветеранів і поранених бійців, поєднуючи комфортну інфраструктуру з інноваційними підходами до реабілітації.

Нагадаємо, нещодавно у Львові показали твори українських захисників та цивільних, які постраждали від війни і реабілітуються в Центрі UNBROKEN.

Також в Одесі готуються до відкриття реабілітаційного центру для немедичного відновлення.