Ярмарка ветеранского бизнеса во Львове - что можно купить и когда работает

Во Львове открылась Ярмарка ветеранского бизнеса — что продают
Во Львове на площади Рынок открылась седьмая Ярмарка ветеранского бизнеса. Свои товары и услуги представляют около трех десятков предпринимателей из разных регионов Украины.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Ярмарка ветеранского бизнеса
На ярмарку приехали предприниматели из Львова, Киева, Чернигова, Ирпеня Луцка, Ивано-Франковска, Полтавской, Тернопольской и Волынской областей.
Посетители могут приобрести чайные бомбочки, шоперы, элементы декора и другие изделия.
В этом году ярмарка стала регулярной и проходит каждое второе и четвертое воскресенье месяца с 10:00 до 16:00.
Напомним, первая в 2025 году ветеранская ярмарка состоялась в конце марта.
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