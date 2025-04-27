Ярмарка ветеранского бизнеса во Львове - что можно купить и когда работает

Девушка на Ярмарке ветеранского бизнеса. Фото: Новини.LIVE

Во Львове на площади Рынок открылась седьмая Ярмарка ветеранского бизнеса. Свои товары и услуги представляют около трех десятков предпринимателей из разных регионов Украины.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Ярмарка ветеранского бизнеса

На ярмарку приехали предприниматели из Львова, Киева, Чернигова, Ирпеня Луцка, Ивано-Франковска, Полтавской, Тернопольской и Волынской областей.

Посетители могут приобрести чайные бомбочки, шоперы, элементы декора и другие изделия.

В этом году ярмарка стала регулярной и проходит каждое второе и четвертое воскресенье месяца с 10:00 до 16:00.

Ярмарка ветеранского бизнеса во Львове. Фото: Новини.LIVE

На ярмарке можно купить фермерские продукты. Фото: Новини.LIVE

Продавщица на ярмарке. Фото: Новини.LIVE

Ярмарка на площади Рынок. Фото: Новини.LIVE

Напомним, первая в 2025 году ветеранская ярмарка состоялась в конце марта.

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