У Львові відбувся перший у 2025 році ветеранський ярмарок — фото

У Львові відбувся ветеранський ярмарок — які міста взяли участь
На площі Ринок у Львові у неділю, 30 березня, відбувся перший у 2025 році ветеранський ярмарок. Участь у ньому взяли декілька міст України.
Про це повідомляють Новини.LIVE з місця події у неділю, 30 березня.
Ветеранський ярмарок у Львові
Понад 20 підприємств ветеранів та їх родин представили свою продукцію. Зокрема, на ярмарку можна було побачити крафтові продукти, випічку, художню кераміку, одяг та книги.
Участь взяли ветеранські бізнеси зі:
- Львові та області;
- Києва;
- Чернігова;
- Ірпеня;
- Луцька;
- Івано-Франківська;
- Полтавщини;
- Тернопільщини;
- Волині.
Цього року ярмарок стане регулярним. Він буде відбуватися через тиждень, кожної другої та четвертої неділі місяця, аж до 13 листопада.
Ярмарок проводять з ініціативи громадської організації "Родини полеглих Героїв Львівщини" за підтримки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради.
Нагадаємо, 30 березня у Львові відбулася акція на підтримку військовополонених. У ній взяли участь також діти та військові, які проходять реабілітацію.
Раніше колишній головнокомандувач ЗСУ та посол України у Британії Валерій Залужний зустрівся зі студентами Львівського національного університету імені Івана Франка.
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