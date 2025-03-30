У Львові відбувся перший у 2025 році ветеранський ярмарок — фото

Ветеранський ярмарок у Львові 30 березня. Фото: Новини.LIVE

На площі Ринок у Львові у неділю, 30 березня, відбувся перший у 2025 році ветеранський ярмарок. Участь у ньому взяли декілька міст України.

Про це повідомляють Новини.LIVE з місця події у неділю, 30 березня.

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Ветеранський ярмарок у Львові

Понад 20 підприємств ветеранів та їх родин представили свою продукцію. Зокрема, на ярмарку можна було побачити крафтові продукти, випічку, художню кераміку, одяг та книги.

Ветеранський ярмарок у Львові 30 березня. Фото: Новини.LIVE

Ветеранський ярмарок у Львові 30 березня. Фото: Новини.LIVE

Участь взяли ветеранські бізнеси зі:

Львові та області;

Києва;

Чернігова;

Ірпеня;

Луцька;

Івано-Франківська;

Полтавщини;

Тернопільщини;

Волині.

Ветеранський ярмарок у Львові 30 березня. Фото: Новини.LIVE

Ветеранський ярмарок у Львові 30 березня. Фото: Новини.LIVE

Цього року ярмарок стане регулярним. Він буде відбуватися через тиждень, кожної другої та четвертої неділі місяця, аж до 13 листопада.

Ветеранський ярмарок у Львові 30 березня. Фото: Новини.LIVE

Ветеранський ярмарок у Львові 30 березня. Фото: Новини.LIVE

Ветеранський ярмарок у Львові 30 березня. Фото: Новини.LIVE

Ярмарок проводять з ініціативи громадської організації "Родини полеглих Героїв Львівщини" за підтримки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради.

Нагадаємо, 30 березня у Львові відбулася акція на підтримку військовополонених. У ній взяли участь також діти та військові, які проходять реабілітацію.

Раніше колишній головнокомандувач ЗСУ та посол України у Британії Валерій Залужний зустрівся зі студентами Львівського національного університету імені Івана Франка.