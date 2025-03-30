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У Львові відбувся ветеранський ярмарок — які міста взяли участь

30 березня 2025 17:19
Аркадій Пастула - Редактор
У Львові відбувся перший у 2025 році ветеранський ярмарок — фото
Ветеранський ярмарок у Львові 30 березня. Фото: Новини.LIVE
Аркадій Пастула - Редактор

На площі Ринок у Львові у неділю, 30 березня, відбувся перший у 2025 році ветеранський ярмарок. Участь у ньому взяли декілька міст України.

Про це повідомляють Новини.LIVE з місця події у неділю, 30 березня.

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Ветеранський ярмарок у Львові

Понад 20 підприємств ветеранів та їх родин представили свою продукцію. Зокрема, на ярмарку можна було побачити крафтові продукти, випічку, художню кераміку, одяг та книги.

Ветеранський ярмарок у Львові
Ветеранський ярмарок у Львові 30 березня. Фото: Новини.LIVE
Ветеранський ярмарок у Львові у неділю 30 березня
Ветеранський ярмарок у Львові 30 березня. Фото: Новини.LIVE

Участь взяли ветеранські бізнеси зі:

  • Львові та області;
  • Києва;
  • Чернігова;
  • Ірпеня;
  • Луцька;
  • Івано-Франківська;
  • Полтавщини;
  • Тернопільщини;
  • Волині.
У Львові відбувся ветеранський ярмарок
Ветеранський ярмарок у Львові 30 березня. Фото: Новини.LIVE
Продаж товарів від ветеранів у Львові
Ветеранський ярмарок у Львові 30 березня. Фото: Новини.LIVE

Цього року ярмарок стане регулярним. Він буде відбуватися через тиждень, кожної другої та четвертої неділі місяця, аж до 13 листопада.

Ветеранський ярмарок у Львові у неділю 30 березня
Ветеранський ярмарок у Львові 30 березня. Фото: Новини.LIVE
Перший ветеранський ярмарок у Львові у 2025 році
Ветеранський ярмарок у Львові 30 березня. Фото: Новини.LIVE
Ярмарок ветеранів у Львові 30 березня
Ветеранський ярмарок у Львові 30 березня. Фото: Новини.LIVE

Ярмарок проводять з ініціативи громадської організації "Родини полеглих Героїв Львівщини" за підтримки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради.

Нагадаємо, 30 березня у Львові відбулася акція на підтримку військовополонених. У ній взяли участь також діти та військові, які проходять реабілітацію. 

Раніше колишній головнокомандувач ЗСУ та посол України у Британії Валерій Залужний зустрівся зі студентами Львівського національного університету імені Івана Франка.

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