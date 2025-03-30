Во Львове состоялась первая в 2025 году ветеранская ярмарка — фото

Во Львове прошла ветеранская ярмарка — какие города были
На площади Рынок во Львове в воскресенье, 30 марта, состоялась первая в 2025 году ветеранская ярмарка. Участие в ней приняли несколько городов Украины.
Об этом сообщают Новини.LIVE с места события в воскресенье, 30 марта.
Ветеранская ярмарка во Львове
Более 20 предприятий ветеранов и их семей представили свою продукцию. В частности, на ярмарке можно было увидеть крафтовые продукты, выпечку, художественную керамику, одежду и книги.
Участие приняли ветеранские бизнесы из:
- Львова и области;
- Киева;
- Чернигова;
- Ирпеня;
- Луцка;
- Ивано-Франковска;
- Полтавщины;
- Тернопольщины;
- Волыни.
В этом году ярмарка станет регулярной. Она будет проходить через неделю, каждое второе и четвертое воскресенье месяца, вплоть до 13 ноября.
Ярмарка проводится по инициативе общественной организации "Семьи павших Героев Львовщины" при поддержке департамента экономического развития Львовского городского совета.
Напомним, 30 марта во Львове состоялась акция в поддержку военнопленных. В ней приняли участие также дети и военные, которые проходят реабилитацию.
Ранее бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный встретился со студентами Львовского национального университета имени Ивана Франко.
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