Во Львове состоялась первая в 2025 году ветеранская ярмарка — фото

Ветеранская ярмарка во Львове 30 марта. Фото: Новини.LIVE

На площади Рынок во Львове в воскресенье, 30 марта, состоялась первая в 2025 году ветеранская ярмарка. Участие в ней приняли несколько городов Украины.

Об этом сообщают Новини.LIVE с места события в воскресенье, 30 марта.

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Ветеранская ярмарка во Львове

Более 20 предприятий ветеранов и их семей представили свою продукцию. В частности, на ярмарке можно было увидеть крафтовые продукты, выпечку, художественную керамику, одежду и книги.

Ветеранская ярмарка во Львове 30 марта. Фото: Новини.LIVE

Ветеранская ярмарка во Львове 30 марта. Фото: Новини.LIVE

Участие приняли ветеранские бизнесы из:

Львова и области;

Киева;

Чернигова;

Ирпеня;

Луцка;

Ивано-Франковска;

Полтавщины;

Тернопольщины;

Волыни.

Ветеранская ярмарка во Львове 30 марта. Фото: Новини.LIVE

Ветеранская ярмарка во Львове 30 марта. Фото: Новини.LIVE

В этом году ярмарка станет регулярной. Она будет проходить через неделю, каждое второе и четвертое воскресенье месяца, вплоть до 13 ноября.

Ветеранская ярмарка во Львове 30 марта. Фото: Новини.LIVE

Ветеранская ярмарка во Львове 30 марта. Фото: Новини.LIVE

Ветеранская ярмарка во Львове 30 марта. Фото: Новини.LIVE

Ярмарка проводится по инициативе общественной организации "Семьи павших Героев Львовщины" при поддержке департамента экономического развития Львовского городского совета.

Напомним, 30 марта во Львове состоялась акция в поддержку военнопленных. В ней приняли участие также дети и военные, которые проходят реабилитацию.

Ранее бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный встретился со студентами Львовского национального университета имени Ивана Франко.