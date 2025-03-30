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Во Львове прошла ветеранская ярмарка — какие города были

30 марта 2025 17:19
Аркадий Пастула - Редактор
Во Львове состоялась первая в 2025 году ветеранская ярмарка — фото
Ветеранская ярмарка во Львове 30 марта. Фото: Новини.LIVE
Аркадий Пастула - Редактор

На площади Рынок во Львове в воскресенье, 30 марта, состоялась первая в 2025 году ветеранская ярмарка. Участие в ней приняли несколько городов Украины.

Об этом сообщают Новини.LIVE с места события в воскресенье, 30 марта.

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Более 20 предприятий ветеранов и их семей представили свою продукцию. В частности, на ярмарке можно было увидеть крафтовые продукты, выпечку, художественную керамику, одежду и книги.

Ветеранський ярмарок у Львові
Ветеранская ярмарка во Львове 30 марта. Фото: Новини.LIVE
Ветеранський ярмарок у Львові у неділю 30 березня
Ветеранская ярмарка во Львове 30 марта. Фото: Новини.LIVE

Участие приняли ветеранские бизнесы из:

  • Львова и области;
  • Киева;
  • Чернигова;
  • Ирпеня;
  • Луцка;
  • Ивано-Франковска;
  • Полтавщины;
  • Тернопольщины;
  • Волыни.
У Львові відбувся ветеранський ярмарок
Ветеранская ярмарка во Львове 30 марта. Фото: Новини.LIVE
Продаж товарів від ветеранів у Львові
Ветеранская ярмарка во Львове 30 марта. Фото: Новини.LIVE

В этом году ярмарка станет регулярной. Она будет проходить через неделю, каждое второе и четвертое воскресенье месяца, вплоть до 13 ноября.

Ветеранський ярмарок у Львові у неділю 30 березня
Ветеранская ярмарка во Львове 30 марта. Фото: Новини.LIVE
Перший ветеранський ярмарок у Львові у 2025 році
Ветеранская ярмарка во Львове 30 марта. Фото: Новини.LIVE
Ярмарок ветеранів у Львові 30 березня
Ветеранская ярмарка во Львове 30 марта. Фото: Новини.LIVE

Ярмарка проводится по инициативе общественной организации "Семьи павших Героев Львовщины" при поддержке департамента экономического развития Львовского городского совета.

Напомним, 30 марта во Львове состоялась акция в поддержку военнопленных. В ней приняли участие также дети и военные, которые проходят реабилитацию.

Ранее бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный встретился со студентами Львовского национального университета имени Ивана Франко.

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