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У Львові відкрився Ярмарок ветеранського бізнесу — що продають

27 квітня 2025 17:33
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Ярмарок ветеранського бізнесу у Львові — що можна купити і коли працює
Дівчина на Ярмарку ветеранського бізнесу. Фото: Новини.LIVE
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Львові на площі Ринок відкрився сьомий Ярмарок ветеранського бізнесу. Свої товари та послуги представляють близько трьох десятків підприємців із різних регіонів України.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Ярмарок ветеранського бізнесу

На ярмарок приїхали підприємці зі Львова, Києва, Чернігова, Ірпеня Луцька, Івано-Франківська, Полтавської, Тернопільської та Волинської областей.

Відвідувачі можуть придбати чайні бомбочки, шопери, елементи декору та інші вироби.

Цьогоріч ярмарок став регулярним і проходить кожної другої та четвертої неділі місяця з 10:00 до 16:00.

Ярмарок ветеранського бізнесу у Львові
Ярмарок ветеранського бізнесу у Львові. Фото: Новини.LIVE
Ярмарок ветеранського бізнесу у Львові
На ярмарку можна купити фермерські продукти. Фото: Новини.LIVE
Ярмарок ветеранського бізнесу у Львові
Продавчиня на ярмарку. Фото: Новини.LIVE
Ярмарок ветеранського бізнесу у Львові
Ярмарок на площі Ринок. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, перший у 2025 році ветеранський ярмарок відбувся наприкінці березня.

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