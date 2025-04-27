Ярмарок ветеранського бізнесу у Львові — що можна купити і коли працює

У Львові відкрився Ярмарок ветеранського бізнесу — що продають
У Львові на площі Ринок відкрився сьомий Ярмарок ветеранського бізнесу. Свої товари та послуги представляють близько трьох десятків підприємців із різних регіонів України.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Ярмарок ветеранського бізнесу
На ярмарок приїхали підприємці зі Львова, Києва, Чернігова, Ірпеня Луцька, Івано-Франківська, Полтавської, Тернопільської та Волинської областей.
Відвідувачі можуть придбати чайні бомбочки, шопери, елементи декору та інші вироби.
Цьогоріч ярмарок став регулярним і проходить кожної другої та четвертої неділі місяця з 10:00 до 16:00.
Нагадаємо, перший у 2025 році ветеранський ярмарок відбувся наприкінці березня.
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