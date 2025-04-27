Ярмарок ветеранського бізнесу у Львові — що можна купити і коли працює

Дівчина на Ярмарку ветеранського бізнесу. Фото: Новини.LIVE

У Львові на площі Ринок відкрився сьомий Ярмарок ветеранського бізнесу. Свої товари та послуги представляють близько трьох десятків підприємців із різних регіонів України.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Ярмарок ветеранського бізнесу

На ярмарок приїхали підприємці зі Львова, Києва, Чернігова, Ірпеня Луцька, Івано-Франківська, Полтавської, Тернопільської та Волинської областей.

Відвідувачі можуть придбати чайні бомбочки, шопери, елементи декору та інші вироби.

Цьогоріч ярмарок став регулярним і проходить кожної другої та четвертої неділі місяця з 10:00 до 16:00.

Ярмарок ветеранського бізнесу у Львові. Фото: Новини.LIVE

На ярмарку можна купити фермерські продукти. Фото: Новини.LIVE

Продавчиня на ярмарку. Фото: Новини.LIVE

Ярмарок на площі Ринок. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, перший у 2025 році ветеранський ярмарок відбувся наприкінці березня.

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