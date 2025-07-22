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Главная Львов Во Львове отреставрировали вывеску исторического магазина — фото

Во Львове отреставрировали вывеску исторического магазина — фото

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 16:23
Книжный магазин Научного общества имени Шевченко во Львове — вывеску отреставрировали
Реставрация вывески на книжном магазине во Львове. Фото: Новини.LIVE

Во Львове отреставрировали историческую вывеску на фасаде книжного магазина Научного общества имени Тараса Шевченко. Работы профинансировал неравнодушный меценат.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Реставрация вывески на книжном магазине во Львове

Инициатор проекта Татьяна Балакова рассказала, что стоимость такой работы — около 50 тысяч гривен. Ее профинансировал меценат, а реставрацию выполнил мастер Юрий Миколаишин.

Реставрація вивіски на книгарні у Львові
Реставрация вывески на книжном магазине во Львове. Фото: Новини.LIVE
Реставрація вивіски на книгарні у Львові
Реставрация вывески на книжном магазине во Львове. Фото: Новини.LIVE
Історична книгарня у Львові
Реставрация вывески на книжном магазине во Львове. Фото: Новини.LIVE
Книгарня Наукового товариства імені Шевченка
Реставрация вывески на книжном магазине во Львове. Фото: Новини.LIVE

"Буквы очистили химическим раствором, отполировали, законсервировали реставрационным маслом и покрасили края для защиты от коррозии", — пояснила Балакова.

В то же время художница и культурный менеджер Ярина Короткевич отметила, что это не первая восстановленная вывеска во Львове. По ее словам, проект существует более года. Среди уже отреставрированных — вывески "Электротовары" на Левицкого, "Юный техник" и другие. Сейчас также формируется официальный перечень объектов для дальнейшего сохранения.

Напомним, во Львове 20-летнему парню дважды пересадили сердце. Это произошло буквально за трое суток, поскольку первый донорский орган отказал в теле пациента.

Также мы писали, что думают львовяне о новом премьер-министре Украины Юлии Свириденко. Граждане ответили, чего именно они ожидают от нового правительства.

ремонт Львов Украина реставрация меценаты книга
Марта Байдака - Журналист
Автор:
Марта Байдака
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