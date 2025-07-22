Книжный магазин Научного общества имени Шевченко во Львове — вывеску отреставрировали

Во Львове отреставрировали вывеску исторического магазина — фото
Во Львове отреставрировали историческую вывеску на фасаде книжного магазина Научного общества имени Тараса Шевченко. Работы профинансировал неравнодушный меценат.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Реставрация вывески на книжном магазине во Львове
Инициатор проекта Татьяна Балакова рассказала, что стоимость такой работы — около 50 тысяч гривен. Ее профинансировал меценат, а реставрацию выполнил мастер Юрий Миколаишин.
"Буквы очистили химическим раствором, отполировали, законсервировали реставрационным маслом и покрасили края для защиты от коррозии", — пояснила Балакова.
В то же время художница и культурный менеджер Ярина Короткевич отметила, что это не первая восстановленная вывеска во Львове. По ее словам, проект существует более года. Среди уже отреставрированных — вывески "Электротовары" на Левицкого, "Юный техник" и другие. Сейчас также формируется официальный перечень объектов для дальнейшего сохранения.
Напомним, во Львове 20-летнему парню дважды пересадили сердце. Это произошло буквально за трое суток, поскольку первый донорский орган отказал в теле пациента.
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