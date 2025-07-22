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Головна Львів У Львові відреставрували вивіску історичної книгарні — фото

У Львові відреставрували вивіску історичної книгарні — фото

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 16:23
Книгарня Наукового товариства імені Шевченка у Львові — вивіску відреставрували
Реставрація вивіски на книгарні у Львові. Фото: Новини.LIVE

 У Львові відреставрували історичну вивіску на фасаді книгарні Наукового товариства імені Тараса Шевченка. Роботи профінансував небайдужий меценат.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE. 

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Реставрація вивіски на книгарні у Львові

Ініціаторка проєкту Тетяна Балакова розповіла, що вартість такої роботи — близько 50 тисяч гривень. Її профінансував меценат, а реставрацію виконав майстер Юрій Миколаїшин.

Реставрація вивіски на книгарні у Львові
Реставрація вивіски на книгарні у Львові. Фото: Новини.LIVE
Реставрація вивіски на книгарні у Львові
Реставрація вивіски на книгарні у Львові. Фото: Новини.LIVE
Історична книгарня у Львові
Реставрація вивіски на книгарні у Львові. Фото: Новини.LIVE
Книгарня Наукового товариства імені Шевченка
Реставрація вивіски на книгарні у Львові. Фото: Новини.LIVE

"Літери очистили хімічним розчином, відполірували, законсервували реставраційною олією та пофарбували краї для захисту від корозії", — пояснила Балакова. 

Водночас художниця та культурна менеджерка Ярина Короткевич зазначила, що це не перша відновлена вивіска у Львові. За її словами, проєкт існує понад рік. Серед вже відреставрованих — вивіски "Електротовари" на Левицького, "Юний технік" та інші. Наразі також формується офіційний перелік об’єктів для подальшого збереження.

Нагадаємо, у Львові 20-річному хлопцю двічі пересадили серце. Це сталося буквально за три доби, оскільки перший донорський орган відмовив в тілі пацієнта.

Також ми писали, що думають львів'яни про нову прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко. Громадяни відповіли, чого саме вони очікують від нового уряду. 

ремонт Львів Україна реставрація меценати книга
Марта Байдака - Журналіст
Автор:
Марта Байдака
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