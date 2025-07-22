Книгарня Наукового товариства імені Шевченка у Львові — вивіску відреставрували

Реставрація вивіски на книгарні у Львові. Фото: Новини.LIVE

У Львові відреставрували історичну вивіску на фасаді книгарні Наукового товариства імені Тараса Шевченка. Роботи профінансував небайдужий меценат.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Реставрація вивіски на книгарні у Львові

Ініціаторка проєкту Тетяна Балакова розповіла, що вартість такої роботи — близько 50 тисяч гривень. Її профінансував меценат, а реставрацію виконав майстер Юрій Миколаїшин.

Реставрація вивіски на книгарні у Львові. Фото: Новини.LIVE

Реставрація вивіски на книгарні у Львові. Фото: Новини.LIVE

Реставрація вивіски на книгарні у Львові. Фото: Новини.LIVE

Реставрація вивіски на книгарні у Львові. Фото: Новини.LIVE

"Літери очистили хімічним розчином, відполірували, законсервували реставраційною олією та пофарбували краї для захисту від корозії", — пояснила Балакова.

Водночас художниця та культурна менеджерка Ярина Короткевич зазначила, що це не перша відновлена вивіска у Львові. За її словами, проєкт існує понад рік. Серед вже відреставрованих — вивіски "Електротовари" на Левицького, "Юний технік" та інші. Наразі також формується офіційний перелік об’єктів для подальшого збереження.

Нагадаємо, у Львові 20-річному хлопцю двічі пересадили серце. Це сталося буквально за три доби, оскільки перший донорський орган відмовив в тілі пацієнта.

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