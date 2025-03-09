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Во Львове отметили годовщину со дня рождения Шевченко — фото

9 марта 2025 21:14
Евтушенко Алина - редактор
Во Львове отметили годовщину со дня рождения Тараса Шевченко
Торжественное мероприятие во Львове к годовщине со дня рождения Тараса Шевченко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Евтушенко Алина - редактор

Сегодня, 9 марта, во Львове почтили память известного украинского художника, поэта, художника, общественного деятеля — Тараса Шевченко.

На торжественном мероприятии побывала корреспондентка Новини.LIVE.

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Тарас Шевченко Львів
Торжественное мероприятие во Львове к годовщине со дня рождения Тараса Шевченко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове отметили годовщину со дня рождения Шевченко

В центре города собралась сотня людей, чтобы почтить память украинского гения — Тараса Шевченко. В мероприятии приняли участие представители областной и городской власти, общественность, представители творческих союзов, воины, студенты.

Тарас Шевченко Львів
Торжественное мероприятие во Львове к годовщине со дня рождения Тараса Шевченко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Присутствующие возложили цветы к подножию памятника Кобзарю в сопровождении произведений Шевченко "Заповіт", "Реве та стогне Дніпр широкий" и "Думи мої". Их выполнили хоровые капеллы, среди которых: Львовская национальная академическая мужская хоровая капелла "Дударик", студенческие хоры Львовского профессионального колледжа культуры и искусств, Львовского профессионального музыкального колледжа им. С. Людкевича, галицкий камерный хор "Евшан".

Также во время торжественного мероприятия вся площадь вместе спела "Ще не вмерла Україна".

Тарас Шевченко Львів
Торжественное мероприятие во Львове к годовщине со дня рождения Тараса Шевченко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Тарас Шевченко Львів
Торжественное мероприятие во Львове к годовщине со дня рождения Тараса Шевченко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Тарас Шевченко Львів
Торжественное мероприятие во Львове к годовщине со дня рождения Тараса Шевченко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Ранее редакция Новини.LIVE публиковала фоторепортаж с Тарасовой горы, посвященный Шевченковским дням.

Напомним, Александр Рудинский вместе со звездами Голливуда напомнил об украинцах на "Оскаре".

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