Во Львове отметили годовщину со дня рождения Тараса Шевченко

Торжественное мероприятие во Львове к годовщине со дня рождения Тараса Шевченко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Сегодня, 9 марта, во Львове почтили память известного украинского художника, поэта, художника, общественного деятеля — Тараса Шевченко.

На торжественном мероприятии побывала корреспондентка Новини.LIVE.

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Торжественное мероприятие во Львове к годовщине со дня рождения Тараса Шевченко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове отметили годовщину со дня рождения Шевченко

В центре города собралась сотня людей, чтобы почтить память украинского гения — Тараса Шевченко. В мероприятии приняли участие представители областной и городской власти, общественность, представители творческих союзов, воины, студенты.

Торжественное мероприятие во Львове к годовщине со дня рождения Тараса Шевченко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Присутствующие возложили цветы к подножию памятника Кобзарю в сопровождении произведений Шевченко "Заповіт", "Реве та стогне Дніпр широкий" и "Думи мої". Их выполнили хоровые капеллы, среди которых: Львовская национальная академическая мужская хоровая капелла "Дударик", студенческие хоры Львовского профессионального колледжа культуры и искусств, Львовского профессионального музыкального колледжа им. С. Людкевича, галицкий камерный хор "Евшан".

Также во время торжественного мероприятия вся площадь вместе спела "Ще не вмерла Україна".

Торжественное мероприятие во Львове к годовщине со дня рождения Тараса Шевченко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Торжественное мероприятие во Львове к годовщине со дня рождения Тараса Шевченко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Торжественное мероприятие во Львове к годовщине со дня рождения Тараса Шевченко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Ранее редакция Новини.LIVE публиковала фоторепортаж с Тарасовой горы, посвященный Шевченковским дням.

Напомним, Александр Рудинский вместе со звездами Голливуда напомнил об украинцах на "Оскаре".