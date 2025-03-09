У Львові відзначили річницю від дня народження Тараса Шевченка

Урочистий захід у Львові до річниці від дня народження Тараса Шевченка. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Сьогодні, 9 березня, у Львові вшанували пам’ять відомого українського митця, поета, художника, громадського діяча Тараса Шевченка.

На урочистому заході побувала кореспондентка Новини.LIVE.

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Урочистий захід у Львові до річниці від дня народження Тараса Шевченка. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові відзначили річницю від дня народження Шевченка

У центрі міста зібралась сотня людей, аби вшанувати пам’ять українського генія — Тараса Шевченка. У заході взяли участь представники обласної й міської влади, громадськість, представники творчих спілок, воїни, студенти.

Урочистий захід у Львові до річниці від дня народження Тараса Шевченка. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Присутні поклали квіти до підніжжя пам’ятника Кобзарю у супроводі творів Шевченка "Заповіт", "Реве та стогне Дніпр широкий" та "Думи мої". Їх виконали хорові капели, серед яких Львівська національна академічна чоловіча хорова капела "Дударик", студентські хори Львівського фахового коледжу культури й мистецтв, Львівського фахового музичного коледжу ім. С. Людкевича, галицький камерний хор "Євшан".

Також під час урочистого заходу уся площа разом заспівала "Ще не вмерла Україна".

Урочистий захід у Львові до річниці від дня народження Тараса Шевченка. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Урочистий захід у Львові до річниці від дня народження Тараса Шевченка. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Урочистий захід у Львові до річниці від дня народження Тараса Шевченка. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Раніше редакція Новини.LIVE публікувала фоторепортаж з Тарасової гори, присвячений Шевченківським дням.

Нагадаємо, Олександр Рудинський разом із зірками Голлівуду нагадав про українців на "Оскарі".