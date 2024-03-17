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Во Львове военкомы жестоко задержали мужчину — как комментируют это в ТЦК

17 марта 2024 12:22
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Во Львове военкомы жестоко задержали мужчину — как комментируют это в ТЦК
Задержание мужчины во Львове. Фото: скриншот с видео
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Во Львове сотрудники местного территориального центра комплектования жестоко задержали мужчину посреди улицы и силой запихнули его в автомобиль. При этом они нанесли повреждения мужчине и порвали одежду, разбили очки и забрали телефон.

Об этом сообщила супруга задержанного в Instagram.

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Супруга Виолетта Таран распространила в сети информацию о задержании мужчины и просит огласки. По ее словам, инцидент произошел вечером 15 марта, сотрудники Шевченковского ТЦК Львова напали на мужчину и задержали его.

"Никаких повесток на месте задержания моему мужу не вручили. От прохождения ВВК отказался, поскольку не имел при себе медицинских документов, которые хотел бы предоставить комиссии ВВК, так как имеет серьезные заболевания", — написала Таран.

Также женщина добавила, что ночью в 02,15 мужчине вручили повестку, а уже в 04,00 сделали приказ о мобилизации задержанного. При этом проверка ВВК так и не состоялась.

"По состоянию на данный момент мой мужчина в пути в воинскую часть, которая находит в г. Ровно", — сообщила женщина 16 марта.

Скриншот сообщения Таран
Скриншот сообщения Таран

Глава Львовского областного военкомата Артур Ниязов прокомментировал задержание мужчины и заявил журналистам издания ZAXID.NET, что уже 17 марта должны провести служебное расследование. При этом должностное лицо пообещало наказать виновных в этой ситуации.

Напомним, на Закарпатье сотрудники ТЦК силой затолкали мужчину в микроавтобус. В сети распространили видео с места происшествия.

Также мы писали о том, что на Закарпатье в ТЦК мужчину жестоко избили и пытали, в результате чего пострадавший пытался покончить с собой. Парня похитили и пытались обвинить в незаконном пересечении границы.

Львов
Украина
военкомат
мобилизация
ТЦК и СП

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