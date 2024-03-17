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У Львові військкоми жорстоко затримали чоловіка — як коментують це у ТЦК

17 березня 2024 12:22
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Львові військкоми жорстоко затримали чоловіка — як коментують це у ТЦК
Затримання чоловіка у Львові. Фото: скриншот з відео
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Львові співробітники місцевого територіального центру комплектування жорстко затримали чоловіка посеред вулиці та силою запхали його в авто. При цьому вони нанесли ушкодження чоловіку та порвали його одяг, розбили окуляри і забрали телефон.

Про це повідомила дружина затриманого у Instagram.

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Дружина чоловіка Віолетта Таран поширила у мережі інформацію про затримання чоловіка та просить розголосу. За її словами, інцидент стався ввечері 15 березня, співробітники Шевченківського ТЦК Львова напали на чоловіка та затримали його.

"Жодних повісток на місці затримання моєму чоловіку не вручили. Від проходження ВЛК відмовився, оскільки не мав при собі медичних документів, які хотів би надати комісії ВЛК, так як має серйозні захворювання", — написала Таран.

Також жінка додала, що вночі о 02:15 чоловіку вручили повістку, а вже о 04:00 зробили наказ про мобілізацію затриманого. При цьому перевірка ВЛК так і не відбулася.

"Станом на зараз мій чоловік в дорозі до військової частини, яка знаходить у м. Рівне", — повідомила жінка 16 березня.

Скриншот допису Таран
Скриншот допису Таран

Очільник Львівського обласного військкомату Артур Ніязов прокоментував затримання чоловіка і заявив журналістам видання ZAXID.NET, що вже 17 березня мають провести службове розслідування. При цьому посадовець пообіцяв покарати винних у цій ситуації.

Нагадаємо, на Закарпатті співробітники ТЦК силою запхнули чоловіка до мікроавтобуса. У мережі поширили відео з місця події. 

Також ми писали про те, що на Закарпатті у ТЦК чоловіка жорстоко побили та катували, внаслідок чого постраждалий намагався накласти на себе руки. Хлопця викрали й намагалися звинуватити у незаконному перетині кордону.

Львів
Україна
військкомат
мобілізація
ТЦК та СП

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