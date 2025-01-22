Убил и изнасиловал мужчину — во Львове судили военного

Судебный молоток и наручники. Иллюстративное фото: depositphotos

Военнослужащий в состоянии алкогольного опьянения избил мужчину из-за личной неприязни. Из-за полученных травм пострадавший умер в больнице.

Об этом говорится в приговоре суда.

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Детали дела

Следствие выяснило, что в сентябре 2024 года военный ночевал в гостинице "Власта" во Львове. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он начал драку с другим мужчиной, который тоже был в отеле. Он нанес ему множественные удары руками, ногами, металлической палкой, ремнем по голове, туловищу и конечностях, а также несколько ударов ножом по руке.

Пострадавший получил многочисленные травмы и его забрали в больницу, где он умер.

Кроме того, воспользовавшись беспомощным состоянием мужчины, нападающий, используя металлическую палку с пластмассовым окончанием, совершил действия сексуального характера без согласия потерпевшего.

Решение суда

Шевченковский районный суд Львова признал виновным военнослужащего в умышленном тяжком телесном повреждении и изнасиловании. Таким образом, он проведет за решеткой 11 лет.

Напомним, недавно в Киеве задержали людей, которые готовили убийство заместителя Ляшко. Их поймали "на горячем", когда сообщники покупали пистолет.

Также мы писали, что на Львовщине мужчина ударил ножом товарища и оставил его умирать. Злоумышленника задержали полицейские.