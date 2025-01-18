На Львівщині чоловік зарізав свого знайомого через сварку

Залишив помирати — на Львівщині чоловік вдарив ножем товариша
У Львівській області чоловік вбив свого знайомого, вдаривши його ножем у груди. Зловмисника затримали поліцейські.
Про це повідомила поліція Львівської області в суботу, 18 січня.
Що не поділили між собою чоловіки
До поліції звернувся житель села Нижнє Синьовидне. Чоловік повідомив, що знайшов на вулиці закривавлену людину. Потерпілий помер ще до того, як приїхали медики.
Того вечора двоє знайомих розпивали разом алкогольні напої. Між чоловіками виник конфлікт, під час якого один із них вхопив ніж та вдарив знайомого в груди. Від отриманого поранення чоловік згодом помер.
Поліцейські затримали зловмисника. Йому загрожує від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі.
Нагадаємо, в Одеській області 48-річний чоловік вбив рідного батька — вдарив ножем. Такий злочин чоловік вчинив через смерть собаки.
Військовий вбив свого товариша. Під час застілля між ними сталася сварка, яка зрештою закінчилася трагедією. Чоловіка засудили на сім років ув'язнення.
Читайте Новини.LIVE!