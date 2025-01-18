На Львівщині чоловік зарізав свого знайомого через сварку

Поліцейські затримали чоловіка. Фото ілюстративне: Нацполіція

У Львівській області чоловік вбив свого знайомого, вдаривши його ножем у груди. Зловмисника затримали поліцейські.

Про це повідомила поліція Львівської області в суботу, 18 січня.

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До поліції звернувся житель села Нижнє Синьовидне. Чоловік повідомив, що знайшов на вулиці закривавлену людину. Потерпілий помер ще до того, як приїхали медики.

Підозрюваний у вбивстві. Фото: Нацполіція

Того вечора двоє знайомих розпивали разом алкогольні напої. Між чоловіками виник конфлікт, під час якого один із них вхопив ніж та вдарив знайомого в груди. Від отриманого поранення чоловік згодом помер.

Поліцейські затримали зловмисника. Йому загрожує від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

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