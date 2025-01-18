На Львовщине мужчина зарезал своего знакомого из-за ссоры

Полицейские задержали мужчину. Фото иллюстративное: Нацполиция

Во Львовской области мужчина убил своего знакомого, ударив его ножом в грудь. Злоумышленника задержали полицейские.

Об этом сообщила полиция Львовской области в субботу, 18 января.

Читайте также:

Что не поделили между собой мужчины

В полицию обратился житель села Нижнее Синевидное. Мужчина сообщил, что нашел на улице окровавленного человека. Пострадавший умер еще до того, как приехали медики.

Подозреваемый в убийстве. Фото: Нацполиция

В тот вечер двое знакомых распивали вместе алкогольные напитки. Между мужчинами возник конфликт, во время которого один из них схватил нож и ударил знакомого в грудь. От полученного ранения потерпевший впоследствии скончался.

Полицейские задержали злоумышленника. Ему грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области 48-летний мужчина убил родного отца — ударил ножом. Такое преступление мужчина совершил из-за смерти собаки.

Военный убил своего товарища. Во время застолья между ними произошла ссора, которая в итоге закончилась трагедией. Мужчину осудили на семь лет заключения.