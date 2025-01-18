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Оставил умирать — на Львовщине мужчина ударил ножом товарища

18 января 2025 19:58
Ольга Антоновская - редактор
На Львовщине мужчина зарезал своего знакомого из-за ссоры
Полицейские задержали мужчину. Фото иллюстративное: Нацполиция
Ольга Антоновская - редактор

Во Львовской области мужчина убил своего знакомого, ударив его ножом в грудь. Злоумышленника задержали полицейские.

Об этом сообщила полиция Львовской области в субботу, 18 января.

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В полицию обратился житель села Нижнее Синевидное. Мужчина сообщил, что нашел на улице окровавленного человека. Пострадавший умер еще до того, как приехали медики.

Мужчина зарезал знакомого на Львовщине
Подозреваемый в убийстве. Фото: Нацполиция

В тот вечер двое знакомых распивали вместе алкогольные напитки. Между мужчинами возник конфликт, во время которого один из них схватил нож и ударил знакомого в грудь. От полученного ранения потерпевший впоследствии скончался.

Полицейские задержали злоумышленника. Ему грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области 48-летний мужчина убил родного отца — ударил ножом. Такое преступление мужчина совершил из-за смерти собаки.

Военный убил своего товарища. Во время застолья между ними произошла ссора, которая в итоге закончилась трагедией. Мужчину осудили на семь лет заключения.

убийство Львов полиция Львовская область Криминал

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