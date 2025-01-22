Вбив та зґвалтував чоловіка — у Львові судили військового

Судовий молоток та кайданки. Ілюстративне фото: depositphotos

Військовослужбовець у стані алкогольного сп'яніння побив чоловіка через особисту неприязнь. Через отримані травми потерпілий помер у лікарні.

Про це йдеться у вироку суду.

Читайте також:

Деталі справи

Слідство з'ясувало, що у вересні 2024 року військовий ночував у готелі "Власта" у Львові. Перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння він почав бійку з іншим чоловіком, який теж був у готелі. Він завдав йому множинні удари руками, ногами, металевою палицею, паском по голові, тулубу та кінцівках, а також кілька ударів ножем по руці.

Потерпілий отримав численні травми та його забрали до лікарні, де він помер.

Крім того, скориставшись безпорадним станом чоловіка, нападник, використовуючи металеву палицю із пластмасовим закінченням, вчинив дії сексуального характеру без згоди потерпілого.

Рішення суду

Шевченківський районний суд Львова визнав винним військовослужбовця в умисному тяжкому тілесному ушкодженні та зґвалтуванні. Таким чином, він проведе за ґратами 11 років.

Нагадаємо, нещодавно у Києві затримали людей, які готували вбивство заступника Ляшка. Їх спіймали "на гарячому", коли спільники купували пістолет.

Також ми писали, що на Львівщині чоловік вдарив ножем товариша та залишив його помирати. Зловмисника затримали поліцейські.